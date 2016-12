Mazăre, cercetat pentru locuinţele acordate sărmanilor

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a încropit un nou dosar pe numele primarului Constanţei, Radu Mazăre. Unul proaspăt, care se alătură celorlalte dosare, al căror număr nici primarul nu-l mai ştie. La fel ca toate proiectele derulate de Primăria Constanţa, nu a scăpat necercetată nici construcţia campusului social Henri Coandă. În ansamblul de spaţii locative trăiesc acum aproximativ 3.000 de oameni care până acum doi ani îşi duceau zilele pe stradă, în locuinţe improvizate sau în spaţii care erau pe punctul de a se prăbuşi peste ei. Într-o conferinţă de presă organizată ieri, în cartierul Henri Coandă, primarul Radu Mazăre a declarat că a primit din partea DNA Bucureşti o solicitare adresată Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) prin care se cere remiterea către procurori, până în 25 martie (adică astăzi), a contractului de achiziţie, precum şi a tuturor documentelor aferente procedurii de achiziţie publică referitoare la acest contract. „O să vă arăt cum se face justiţia independentă şi imparţială în republica lui Traian Băsescu“, a declarat Mazăre, care a comparat proiectul său de construire a locuinţelor sociale cu unul realizat de pedelistul Adriean Videanu. „Eu am făcut 906 unităţi locative cu aproximativ şapte milioane de euro, iar Videanu a cumpărat 143 de unităţi locative cu 18 milioane de euro. Eu am construit metrul pătrat cu 286 euro, conform contractelor, actelor care sunt aici şi plăţilor făcute de Primărie, Videanu a cumpărat metrul pătrat cu 1.500 de euro. Eu am construit cu tot cu dotări, respectiv pat, saltea, frigider, plită electrică, chicinetă, cu 295 euro/mp, iar Videanu a cumpărat o parcare cu 10.700 de lei pentru „săraci“, în Bucureşti. 10.000 de euro pentru un loc de parcare! Eu am construit un apartament de trei camere cu 7.571 de euro şi Videanu a cumpărat apartamentul cu 215.000 de euro. Pe mine m-a costat, pentru fiecare om care a intrat în casă, 2.300 euro cu dotări, cu tot ce trebuie, iar Videanu a cumpărat o boxă la beci cu 5.000 de euro“, a declarat Radu Mazăre. Practic, dacă şi la Constanţa s-ar fi făcut apartamentele la fel cum sunt cele date în folosinţă de Videanu, ar fi fost achiziţionate, cu banii alocaţi de Primăria Constanţa, doar zece apartamente, şi nu 906. Socotiţi dvs. câţi oameni ar fi rămas în stradă.

RECLAMAT, ÎN LOC SĂ FIE APRECIAT Drept dovadă că modelul oferit de Constanţa este un exemplu de urmat, proiectul privind construcţia de locuinţe sociale va fi implementat şi la Galaţi. „Probabil că-l vor ancheta şi pe primarul de acolo“, a mai spus Mazăre, adăugând că în Constanţa s-a construit cel mai ieftin din România şi că proiectul va continua să se extindă până când nu vor mai exista în Constanţa oameni care să stea pe stradă. „Eu vreau să-i întreb pe procurori: Bă, oamenilor, de unde credeaţi voi că îmi mai pun şi eu comision şi mai şi fur la preţul de 295 euro/mp? E normal ce se întâmplă în ţara asta? În loc ca Băsescu să-i cheme şi pe alţii, să ia model şi să construiască şi în alte părţi din România ca să nu mai fie oameni care dorm pe stradă, ei vin să mă ancheteze? Poate or să înveţe şi cei de la DNA cum se construieşte cu 295 euro/mp şi nu cum se construieşte după modelul lui Videanu, cu 1.500 de euro mp“, a completat primarul Constanţei.

PROCEDURI Referitor la continuarea proiectului de adăpostire a nevoiaşilor prin construcţia unui cartier similar, primarul a precizat că administraţia locală se află acum în proceduri de licitaţie. A fost organizată o licitaţie, dar, din păcate, din cauza preţului foarte mic pe care îl cere Primăria pentru construcţia acestor locuinţe, nu s-a prezentat niciun constructor. „La preţul ăsta, profitul este ca şi inexistent. Şi am demarat o nouă procedură de licitaţie. Cred că vom începe a doua parte cam în două luni după ce o să derulăm toate procedurile de achiziţie. Suntem foarte atenţi pentru că sunt cercetate toate hârtiile pe dungă. Sunt ţinute toate procedurile, pentru că, altfel, mă leagă. La cartierul pe care l-am construit deja, toate procedurile au fost verificate şi răsverificate şi s-a prezentat un singur constructor. M-am rugat de constructor să vină, pentru că la preţurile astea nu face profit“, a completat primarul.