Mazăre, de la Şcoala politică a TSD, la kiteboarding!

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a participat, vineri, la deschiderea Şcolii politice a tinerilor social-democraţi, desfăşurată în Mamaia, în aceste zile, dar nu pentru mult timp, întrucît a dorit să profite de vîntul bun şi să se dea cu kite-ul pe mare. În cele cîteva minute în care a fost prezent la lucrări, Mazăre a mărturisit că nu a agreat niciodată să i se predea la şcoală şi a ţinut să le ofere tinerilor o lecţie de viaţă politică. El şi-a sfătuit tinerii colegi de partid ca, în viaţa politică, să fie cinstiţi şi să îşi dubleze cu fapte, în permanenţă, imaginea publică. „Poţi să mergi cu decapotabila prin oraş, să te vadă lumea, să te salute. Eu am mers prin cluburi, dar am făcut destule în acest oraş încît să pot sta de vorbă cu oamenii pe stradă. Dacă minţi, oamenii te simt. Poţi să îi păcăleşti patru ani, cum a făcut Traian Băsescu, dar apoi îşi dau seama”, a spus primarul. El a mai explicat că oamenii politici care fac programe sociale nu se bucură de atenţia mass-media şi şi-a exprimat regretul pentru faptul că programul de construire a locuinţelor ieftine pentru tineri nu a fost tratat la adevărata lui valoare de către jurnalişti. „Ieri (n.r. - joi) am lansat programul de locuinţe ieftine pentru Constanţa. E un program unic. Vom construi 10 mii de locuinţe, în patru ani. Geoană a anunţat că dacă PSD va cîştiga alegerile, programul va fi extins la nivel naţional. Niciun ziar central şi nicio televiziune naţională nu a preluat această ştire. În schimb, dacă aş fi înjurat pe cineva, eventual din PSD, ar fi fost subiect de prima ştire. Dacă veniţi în prim plan cu programe sociale sau cu proiecte de ajutorare a tinerilor nu aveţi rating dar, dacă mergeţi prin cluburi cu femei frumoase, situaţia se schimbă”, le-a spus Mazăre tinerilor social democraţi.

După acest scurt discurs, primarul s-a oprit direct pe plajă, unde avea întîlnire cu vîntul şi cu kite-ul. După ce a executat cîteva manevre dificile pe mare, primarul a dat nas în nas cu jurnaliştii, la mal. “Este bine ca în viaţă să faci ceea ce îţi place şi să nu îţi omori pasiunile. Politica se face printre oameni... pe plajă, pe stradă, oriunde, dar mai puţin la birou”, a afirmat Mazăre. Întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat de primar, Mazăre a lăsat zîmbind să se înţeleagă că este posibil să se retragă din administraţia constănţeană după încheierea acestei legislaturi: „Avem lideri care n-ar pleca nici cu picioarele înainte din politică. Este bine să te dai deoparte şi să-i laşi pe cei mai tineri. Eu cred că trei mandate de primar sînt suficiente. Poate mă interesează mandatul de preşedinte...”