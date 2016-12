Mazăre e liber

06:38:14 / 25 Iunie 2015

Mazare tot mare esti si cu puscarie si fara puscarie

Mazare , ai fost, esti si vei ramane cel mai bun primar de dupa 1990 din Constanta. Ai luat orasul intr-o stare deplorabila cu gropi la fiecare metru, cu Mamaia in paragina, s.a.m.d. iar acum e cel mai frumos si cautat oras din tara.Nea Duru si ceilalti postaci politruci sant basiti cunoscuti si recunoscuti care in toata viata lor s-au remarcat prin ura viscerala fata de alti romani , minciuni sfruntate, incepand cu Sa traiti bine, Niciodata nu ne vom imprumuta la FMI si apoi Basaul a indatorat tara pe care acum ii dam inapoi, Eu nu vreau sa fiu presedinte la Mitica de la Liga si la trei zile Romani nu mai mergeti la vot, etc, si f. multa hotie, gasca basita imparteau milioanele de euro ca la piata . Basitiii astia nenorociti, hoti si frustrati nu mai valoreaza nici cat doua cepe degerate. Ei ar trebui sa infunde puscariile tarii si sa le confiste miliardele de euro. Dar cine sa faca asta , Kovesi, Stanciu si ceilalti din justitie pusi in functii de Basaul nr.1 si mentinuti de Fritz. Cu siguranta nu se va intampla asta cu acesti indivizi.