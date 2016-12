Mazăre, încă o geantă de dovezi împotriva acuzelor procurorilor

ACȚIONARUL FĂRĂ ACȚIUNI Primarul Constanței, Radu Mazăre, a mers ieri la Înalta Curte de Casație și Justiție cu o geantă, la fel cum s-a prezentat și la DNA în urmă cu două săptămâni. Diferența este că, la DNA, Mazăre a avut geanta plină cu lucruri personale, primarul fiind pregătit pentru a fi din nou reținut abuziv de către procurori, în timp ce ieri, la ICCJ, geanta era plină cu noi documente care desființează acuzațiile DNA la adresa sa. "Am dovezi, de-aia și vin la instanță cu mașina sau pe jos și nu cu duba", a spus Mazăre, în stilu-i caracteristic. Ce s-a întâmplat ieri la ICCJ? Magistrații au judecat o contestație DNA, care insistă să îl aresteze preventiv pe primarul Constanței alături de omul de afaceri Sorin Strutinsky, după ce, în urmă cu o săptămână, argumentația procurorilor în favoarea privării de libertate a celor doi înainte de debutul procesului a fost desființată punct cu punct, din lipsă de probe, într-o motivare extrem de dură, întinsă pe 67 de pagini. Lungul șir de acuzații ale DNA la adresa lui Mazăre și Strutinsky, bazate mai degrabă pe perorații subiective, nesusținute de probe, v-a fost prezentat în edițiile anterioare ale „Telegraf“. Ne vom opri, astăzi, asupra noilor probe aduse de primar împotriva acuzațiilor DNA că ar fi primit mită sub forma unor contracte publicitare încheiate de Soti Cable Neptun cu firma care se ocupă de serviciul de salubritate al municipiului și cu alte două firme care au dorit să construiască un mall la Constanța. În primul rând, Mazăre a explicat că nu putea să ia mită prin Soti Cable Neptun, întrucât, deși s-a insinuat de către procurori că el ar cotrola societatea, nu este așa. "Eu nu mai sunt acționar din 2002 la Soti Cable Neptun, unde am avut 7% din acțiuni. Nu am fost acționar majoritar. Nu poți să controlezi când ai 7% din acțiuni, ci doar dacă ești acționar majoritar", a spus Mazăre.

CUI ÎI TREBUIE PUBLICITATE? Primarul a zâmbit larg când jurnaliștii au adus vorba despre "contractele false" de publicitate încheiate de firmele care construiau mall-ul, înainte ca imobilul să fie ridicat. "În primul rând, nu am semnat eu autorizația de construcție pentru mall. În al doilea rând, nu spune nici Parchetul că documentele respective de autorizare nu ar fi legale. Ele sunt legale. Mai mult, cei de la PRO TV fac reclamă și promovează mall-ul din Brașov. Au făcut reclamă și mall-urilor din București. Este ceva normal. Când te duci la bancă să iei fonduri pentru a construi mall-ul, trebuie să prezinți și pre-contracte cu firmele care urmează să ocupe spațiile din mall, că altfel nu ți se dă creditul. Toți constructorii de mall-uri fac publicitate înainte de finalizarea construcției, pentru ca societățile comerciale să știe dinainte, să-și facă planuri de afaceri și să încheie contracte", a explicat primarul.

FALSUL CONTRACT, REAL Marea mirare a lui Mazăre este legată de faptul că singura firmă din cele trei implicate în dosar care este la rândul ei cercetată este și singura din partea căreia nu a venit niciun denunț: "Cei de la Polaris M Holding, care asigură salubrizarea Constanței și care își fac reclamă la Soti Cable Neptun, cum face Rompres la televiziunile centrale, sunt acuzați în dosar pentru că nu au făcut un denunț. Ceilalți, care au făcut un denunțel odată cu perchezițiile, nu mai sunt acuzați". Ei bine, dacă în acest caz se spunea că Polaris a plătit o sumă exorbitantă pentru patru-cinci știri pe an, Mazăre a dus instanței, ieri, în gentuță, planuri media și documente care dovedesc că au fost difuzate anual 47.000 de secunde de clipuri publicitare pentru Polaris. Deci nici în acest caz nu e vreun contract fals.

BUMERANG Rememorând întâlnirile constante cu procurorii din anii regimului Băsescu, Mazăre nu s-a abținut de la a remarca schimbarea atitudinii actualului pensionar Traian Băsescu față de abuzurile Justiției pe care a propășit-o în propriile mandate de șef al statului. "Am constatat cu stupoare și cu plăcere, după ce am văzut declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, că el vorbea așa cum vorbesc eu de 10 ani, în care spun că dosarele se fac la comandă politică. Nu pot spune că nu am savurat lucrul ăsta. L-am văzut pe Băsescu spunând că ne bagă pe la beciuri și așteaptă să spunem ce vor procurorii și denunțătorii. Exact așa mă întreb și eu în acest dosar în care sunt cercetat: cum s-a întâmplat de s-a făcut denunț împotriva mea exact în ziua în care au început procurorii să ridice documente? De ce nu au reclamat nimic înainte? De ce nu au făcut asta din 2007 până în 2015?", s-a întrebat, retoric, primarul.

Instanța a rămas în pronunțare după ședința de cameră preliminară de ieri.