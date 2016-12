Mazăre le propune tinerilor Constanţei un proiect de 1.000.000 de euro

19:33:52 / 04 Februarie 2015

Avem bani de cheltuiala? De unde?

Aceeasi bataie de joc care se practica la acordarea ajutoarelor de incalzire fata de cetatenii neasistati social vad ca are loc si fata de elevi ... principiul de suflet al primarului "doar nu o sa dam ajutoare celor care au in fata blocului Audi Q7" se repeta si aici:"Nu mi se pare normal să acordăm sprijin și pentru cei ai căror părinți au venituri de 10.000 de lei." ... ni se arata exceptiile ca fiind ceva general, iar cel care face un mare act de dreptate sociala este nimeni altul decat Suleyman cel Drept ... Referitor la aplecarea spre tineret, prin punerea la bataie a unui MILION de euro cu care sa se tipareasca diplome, sa se confectioneze cupe de tinichea si sa se ofere cateva iphone 6 (neaparat 6 si mai ales gold, ca asa se poarta), aceasta face parte cumva din politica de atragere a acestora ca si masa de votanti pentru viitoarele alegeri? nu va mai ajung pensionarii, s-a vazut asta foarte clar la alegerile prezidentiale, acum aveti nevoie si de alti fraieri care sa va voteze ... cumva mai doriti sa candidati? sau poate vreti sa lasati mostenire acest post geniului care a propus acest megaproiect (a se citi mega escrocherie)? 1.000.000 de euro?adica nu ati avut 10-15.000 sa faceti un spectacol de artificii de revelion pentru constanteni dar acum aveti bani? cu banii astia, cheltuiti pe bune, fara comisioane, fara achizitii la preturi umflate, de catre oameni care chiar iubesc orasul asta, se pot face multe ... lucruri marunte care pot schimba viata oamenilor ... niste statii de autobuz unde sa nu te ploua, de exemplu ... un ceas nou la dacia in locul acelei relicve ceausiste ... pasajul de la tomis ... niste flori in parc ... orice poate aduce un zambet pe fata oamenilor este binevenit ... – comentariu sters si postat a 3-a oara