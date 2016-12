Mazăre: „Nu am de ce să-mi trimit angajaţii din Primărie acasă”

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că nu va da afară salariaţi din instituţia pe care o conduce şi că, din contră, şi-ar dori să angajeze personal. „Am constituit bugetul în aşa fel încît nu am probleme cu banii. Eu nu am de ce să-mi trimit angajaţii din Primărie acasă, ba mai mult, vă spun că am lipsă de angajaţi, că trebuie să mai deschid două cluburi pentru persoane cu handicap şi unul de bătrîni şi nu pot să angajez oameni pentru că nu mă lasă Boc... Băsescu mai exact, pentru că Boc e Băsescu. Boc e o păpuşică mică!\", a declarat Mazăre. Primarul Constanţei a mai spus că nu este mulţumit de ceea ce se întîmplă în ţară: „Nu vedeţi că vor să-i trimită acasă pe funcţionari, să nu-i mai plătească? Sînt numai scandaluri şi anchete şi ţara nu merge, iar oamenilor le este foame\", a adăugat Mazăre.

Concedierea funcţionarilor este o greşeală a premierului, afirmă preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu

Nici preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, nu este de acord cu noua politică iniţiată de Boc, privind reducerea cheltuielilor bugetarilor prin concedierea funcţionarilor. „În opinia mea, este o mare greşeală pe care vrea să o facă premierul Boc, pentru că România este în criză, România are nevoie ca economia să pornească. România are nevoie ca băncile să dea credite la firmele private. Cu credite, acestea pot lucra, pot exporta, pot plăti salarii. Dînd drumul la investiţii în infrastructură, pe care le solicităm şi care sînt prevăzute în programul de guvernare - 10.000 kilometri de drumuri judeţene, 50.000 de kilometri de drumuri comunale, programul locuinţe ieftine pentru tineri, autostrada Cernavodă - Constanţa şi toate celelalte obiective care presupun investiţiile statului - se rezolvă şi problema economiei. Să nu se uite că bugetul naţional este făcut în proporţie de 90% de către firmele private şi asta înseamnă că agenţii economici trebuie sprijiniţi în toate măsurile, nu descurajaţi. Nu trebuie să se dea oamenii afară. Soluţia nu este să tai hrana vacii, ca să dea lapte mai departe, ci să-i dăm să mănînce, să o putem mulge în fiecare an. În calitate de secretar general al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), mîine (n.r - astăzi) sînt invitat, împreună cu reprezentanţii celorlalte structuri asociative (Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Federaţia Municipiilor din România) să discutăm, la Buşteni, cu reprezentanţii Guvernului, cu premierul. Principalul nostru argument este că nu trebuie aplicate aceste măsuri pompieristice, ci trebuie să se dea drumul la economie, aşa cum prevede protocolul de colaborare al coaliţiei”, a declarat constantinescu.