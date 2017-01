Mazăre, primar al Constanţei

Biroul Electoral Central a anunţat oficial aseară că, la închiderea urnelor, prezenţa la vot la alegerile de duminică a fost de 49,38%. Din cele 26 de judeţe care au depăşit media naţională, judeţul Constanţa s-a situat pe locul 13, cu o prezenţă la vot de 53,61%. În mediul urban, 48,89% din constănţeni s-au prezentat la vot, iar în mediul rural, procentul de prezenţă la vot s-a ridicat la 66,23%. Azi-noapte, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Constanţa au început să fie aduse buletinele de vot din tot judeţul, pentru ca rezultatele alegerilor să fie verificate şi validate, durata procesului de validare fiind estimată la mai bine de 48 de ore. După închiderea urnelor însă, au fost publicate rezultatele unui sondaj INSOMAR, realizat la ieşirea de la urne, a cărui marjă de eroare este de 1,5%. Datele făcute publice de INSOMAR au fost obţinute prin centralizarea răspunsurilor alegătorilor pînă la ora 18.30. Studiul sociologic a vizat rezultatele partidelor la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Consiliul Local Municipal Constanţa, precum şi votul dat de constănţeni pentru primarul Constanţei (12 candidaţi) şi preşedintele CJC (14 candidaţi). Potrivit rezultatelor sondajului, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a cîştigat detaşat alegerile, din primul tur de scrutin, obţinînd 62,8% din voturi, în timp ce actualul preşedinte al CJC, Nicuşor Constantinescu, a surclasat toţi contracandidaţii, obţinînd 44,1% din sufragii, în urma primului vot uninominal exprimat pentru preşedinţia instituţiei judeţene. Din cei 11 contracandidaţi ai primarului Mazăre, liberalul Victor Manea a obţinut 14,1%, iar pedelistul Dorel Onaca, 11,3%, restul candidaţilor fiind cotaţi cu procente sub pragul electoral de 5%. În lupta prentru preşedinţia CJC, Nicuşor Constantinescu l-a depăşit cu aproape 20 de procente pe candidatul PD-L, Ion Popescu (25,4%), cel de-al treilea clasat, liberalul Gheorghe Dragomir, obţinînd 18,2% din voturi. Pe lîngă votul de încredere pe care l-au primit Mazăre şi Constantinescu, constănţenii le-au acordat celor doi şi majoritate social democrată în Consiliile Local Municipal şi Judeţean. Exit-poll-ul prefaţează o importantă victorie a social democraţilor, cu 54,8 procente cîştigate de PSD la Consiliul Local Municipal Constanţa, şi cu un CJC format din 43,2% membri ai aceluiaşi partid. PD-L a obţinut la Consiliul Local 18,7%, iar PNL, 14,2% din mandate. La CJC, PD-L are 25,3%, iar PNL, 18,4%. Dacă datele sondajului vor fi confirmate de BEJ, CLM şi CJC vor deveni majoritare PSD şi tricolore din punct de vedere politic, întrucît niciun alt partid (cu excepţia PSD, PNL şi PD-L) nu a reuşit să depăşească pragul electoral de 5%.

Scorul obţinut legitimizează propunerile PSD

La scurt timp după anunţarea rezultatelor sondajului, primarul Mazăre a declarat: „Constănţenii ne-au acordat încă o dată încrederea pentru a conduce acest oraş. Vreau să le spun celor care nu ne-au votat că voi fi primarul tuturor, voi fi un primar bun, mă voi strădui şi în următorii patru ani să duc la îndeplinire tot ceea ce am promis. Am ca prioritate programul de locuinţe. Sînt obligat moral să-l fac, pentru că altfel va trebui să plec din oraş”. Primarul a subliniat că doreşte să ducă la îndeplinire marile proiecte cu destinaţie turistică: orăşelul lacustru, şoseaua de coastă, teleschiul... „Scorul mare pe care partidul l-a obţinut în oraş legitimizează ceea ce noi le-am propus constănţenilor să facem în viitorul mandat. Vreau, totodată, să mai spun ceva constănţenilor. Faptul că în Cluj a cîştigat Boc se datorează banilor mulţi, enorm de mulţi, pe care i-au trimis pdl-iştii şi pnl-iştii de la Bucureşti către acest oraş. Eu cred că şi noi, Constanţa, avem dreptul să primim bani de la Bucureşti atîta vreme cît sîntem primii contribuabili după Bucureşti şi aş vrea ca cei din Constanţa să se gîndească foarte bine cum votează şi la alegerile generale. Este ruşine ceea ce s-a întîmplat în aceşti patru ani în Constanţa şi le mulţumesc oamenilor că au înţeles acest lucru”, a declarat Mazăre. La rîndul său, Constantinescu s-a declarat mulţumit de faptul că locuitorii municipiului şi cetăţenii judeţului Constanţa le-au acordat încredere social democraţilor. „43% vot direct la CJC şi 53% la Consiliul Local Municipal înseamnă, de fapt, prin redistribuire, peste majoritatea necesară, adoptarea tuturor proiectelor pe care primarul şi eu le-am iniţiat la nivelul judeţului pentru a fi continuate în acest mandat, înseamnă că cetăţenii din Constanţa au înţeles să facă deosebirea între cei care promit şi nu fac nimic şi cei care construiesc şi derulează programe punctuale în interesul comunităţilor. Vom continua programele de infrastructură în judeţul Constanţa. Prioritate zero are destinul copiilor”, a spus Constantinescu.