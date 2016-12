Mazăre s-a întors la marile lui iubiri: sportul și marea

07:16:11 / 26 Iunie 2015

mesaj

este pacat ca ai platit scump pentru încrederea pe care ai avut-o in oameni si in sistemul in care traim dar cu demnitate si rabdare o sa treaca. prieteni nu exista doar interesul familia este cea care sufera mama, copilul, iubita si fratii. este adevarat in aceasta perioada nu te-au mai sustinut si cautat cei pe care i-ai facut oameni pe care i-ai imbocatit si dau pe afara din toti prietenii tai care roiau in jurl tau au mai ramas doar o mina printre ei si oameni care au fost la fel de servil inca de pe vremea lui Ceausescu vezi dna de la Grand care o sufoca pe mama ta cu vizitele....si citi altii sa dea domnul sa ai puterea sa treci peste aceasta perioada grea din viata ta este o lectie dura pe care nu o meritai din cauza bunatatii ti-ai facut dusmani ai imbagatt toti aromanii cae se lafaie in partid si in Mamaia iar acum nu te cunosc.Sanatate si sunt persoane care poate nu au discutat niciodata cu tine dar se roaga si trimit ginduri pozitive ....