Mazăre: “Sunt interceptat permanent de când este Băsescu pe scaun”

06:13:50 / 11 Aprilie 2014

FOARTE BINE !

Foarte bine ! Sa-I asculte pe toti ! Din moment ce au acceptat sa lucreze in slujba cetateanului caruia I s-a cerut votul ar trebui sa stie ca trebuie si sa raspunda pentru asta in fata cuiva. Daca din necunoastere temporara am dat votul unei pramatii chiar ma bucur ca cineva in numele meu, al cetateanului, mai trage de maneca pe cei care uita cu nesimtire cui apartin. Aprecierile unui sau altuia nu fac doi bani ! Incearcati sa aflati ce gandesc, cei adevarat responsabili, despre voi oamenii asa zis in slujba comunitatii. Va veti ingrozi daca aveti ceva curatenie in sufletele voastre ! Decat sa vina unhaiduc extremist care sa ne faca ordine ca pe la altii mai bine un organism al statului sa faca curatenie in propria parohie. Asa ca stimabililor "La munca " cinstita pe cat posibil si stati linistiti nu aveti a va teme daca nu furati!