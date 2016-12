Mazăre și Strutinsky rămân în arest preventiv

06:53:26 / 30 Aprilie 2015

avocati ratati

Se constata cita scoala si cit au studiat cei care fac aprecieri asupra avovatilor ratati daca in Romania ar exista 10 % intelectuali la nivelul acestor avocati am fi departe din pacate caderea noastra libara ca natiune vine din lipsa de carte si de cultura daca clientul car a facut aprecierele de mai sus ar avea si bun simt si respect ar fi mult mai bine pentru el mergi si priveste-te in oglinda....t recunosti???