M.Britanie: mai mulţi imigranţi foarte inteligenţi, mai puţin necalificaţi

Marea Britanie va încerca să atragă imigranţii cei mai calificaţi, dar cu limite, după ieşirea din Uniunea Europeană, a afirmat premierul Theresa May, însă ministrul pentru Brexit, David Davis, a anunţat că vor fi acceptaţi şi unii străini necalificaţi. "Ne vom asigura să vom putea controla imigraţia din Europa spre Marea Britanie. Vom continua să îi atragem pe cei mai inteligenţi, pe cei mai buni, pentru a munci şi a studia în Marea Britanie, dar acest proces trebuie gestionat în mod adecvat pentru a servi interesele britanice. De aceea, vom efectua control asupra numărului persoanelor care vin în Marea Britanie din UE", a declarat Theresa May în discursul de marţi. Însă ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat că vor fi acceptaţi şi unii imigranţi necalificaţi. "Un anumit nivel de imigraţie necalificată probabil va continua. Din ce ţări, cum vor fi ţinuţi sub control - toate acestea se vor stabili prin noile politici în materie de imigraţie", a precizat David Davis.