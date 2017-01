McEwen, la al zecelea succes

Etapa a patra a Turului Franţei s-a încheiat cu succesul australianului Robbie McEwen (Davitamon-Lotto), care i-a depăşit la sprint pe spaniolii Isaac Galvez şi Oscar Freire. Clasat al cincilea, belgianul Tom Boonen şi-a păstrat tricoul galben, în timp ce McEwen a urcat pe poziţia a şasea în clasamentul general, la 12 secunde de lider. McEwen a mai punctat şi în lupta pentru tricoul verde, al sprinterilor, germanul Erik Zabel pierzînd teren pe ultimii 4km. Australianul, care a obţinut a zecea victorie de etapă din cariera sa în Turul Franţei, a dedicat victoria coechipierului său Fred Rodriguez, accidentat în etapa a treia.

Etapa a fost animată de evadarea a cinci ciclişti, Bradley Wiggins (Marea Britanie/ Cofidis), Christophe Mengin (Franţa/ Fdjeux), Laurent Lefèvre (Franţa/ Bouygues), Cédric Coutouly (Franţa/ Agritubel) şi Egoi Martinez (Spania/ Discovery Cahnnel), care au condus plutonul cînd mai erau 20km pînă la sosire. Treptat, avantajul lor s-a topit treptat, ultimii trei “mohicani“, Martinez, Lefevre şi Coutouly, fiind ajunşi chiar la borna care indica intrarea în ultimul kilometru. Beneficiind de echipe mult mai bune, Boonen, Zabel şi Thor Hushovd s-au plasat perfect pentru sprint, însă McEwen a ieşit irezistibil din pluton. În lipsa lui Rodriguez, rolul de a-l ajuta pe australian i-a revenit coechipierului său, belgianul Gert Steegmans. “Cu 200m înainte de sosire, am lansat sprintul, dar după o jumătate din distanţă parcursă am crezut că am să mor. Durerile la ambele picioare erau groaznice, dar am reuşit pînă la urmă să trec peste ele“, a povestit McEwen. Australianul, care a cîştigat trei etape şi în Turul Italiei, a adunat deja 100 de puncte în clasamentul sprinterilor, cu 11 mai multe decît ocupantului locului secund, actualul lider al clasamentului general, belgianul Tom Boonen.

Clasament etapă: 1.Robbie McEwen (Australia/ Davitamon-Lotto) 4h59’50”; 2.Isaac Galvez (Spania/ Caisse d'Epargne) acelaşi timp; 3.Oscar Freire Gomez (Spania/ Rabobank) a.t.; 4.Thor Hushovd (Norvegia/ Credit Agricole) a.t.; Tom Boonen (Belgia/ Quick Step) a.t..

Clasament general: 1.Tom Boonen (Belgia/ Quick Step) 19h52’13”; 2.Michael Rogers (Australia/ T-Mobile) +1”; 3.George Hincapie (SUA/ Discovery Channel) +5”; 4.Thor Hushovd (Norvegia/ Credite Agricole) +7”; 5.Egoi Martinez (Italia/ Discovery Channel) +10”.

Astăzi este programată etapa a cincea, care se va desfăşura pe traseul Beauvais - Caen (225km), una din cele mai lungi ale actualei ediţii a turului.