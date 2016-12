McGrath şi Carpenter, încântaţi de transferul la RCJ Farul

Rugby Club Farul Constanţa a continuat şi în acest an politica transferurilor importante în rugby-ul românesc, reuşind să aducă la ţărmul mării încă doi jucători străini de valoare. Internaţionalul namibian Van Wyk McGrath, jucător care alături de prima reprezentativă a ţării sale a câştigat ultima ediţie a IRB Nations Cup, şi neo-zeelandezul Derek Carpenter, component de bază la echipa Northland, din prima ligă din Noua-Zeelandă, pot aduce cu siguranţă un plus jocului formaţiei constănţene. Cei doi jucători au efectuat sâmbătă dimineaţă primul antrenament pe stadionul “Mihai Naca“, declarându-se mulţumiţi de ceea ce au găsit la Constanţa. „Motivul pentru care am ales să joc în România este că vin după o accidentare care m-a ţinut departe de teren în ultimele şase luni. Campionatul în Noua Zeelandă este întrerupt, iar aici voi avea ocazia să joc, să reintru în forma sportivă pe care mi-o doresc înainte de a mă întoarce în Noua Zeelandă. Mi s-a propus un contract aici, am discutat şi cu Bruce Hodder, fostul antrenor de la Farul care mi-a vorbit frumos de acest club. Vreau ca în România să joc un rugby bun, să progresez şi sper ca nivelul să fie unul ridicat. Vreau să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele“, a declarat centrul de 22 de ani din Noua Zeelandă. Coechipier cu Eugene Jantjies la Naţionala Namibiei, Van Wyk McGrath (aripă, 24 ani), speră să câştige campionatul cu Farul. „Propunerea de a veni la Constanţa mi-a fost făcută când am fost la Bucureşti, la IRB Nations Cup, iar acum s-a materializat. Am discutat cu Eugene (n.r - Jantjies) înainte de a semna cu Farul şi mi-a spus că este un club important din România, că există un colectiv foarte bun, iar în sezonul trecut s-a ajuns până în semifinale. În acest an sper să ajungem în finală şi să o câştigăm pentru că acesta este şi ţelul meu“, a precizat McGrath.