MDRT și-a achitat datoriile către tour-operatorii germani

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a achitat, la sfârşitul săptămânii trecute, plăţile restante din 2011 către tour-operatorii germani TUI, Dertour, ITS şi ITS Stadtereisen, Frosch, Neckermann (Thomas Cook), care vând în cataloagele lor destinaţii româneşti de turism. „Suma, în valoare totală de 287.500 de euro, este aferentă celor 6 contracte încheiate anul trecut pentru promovarea destinaţiilor româneşti prin acţiuni specifice tour-operatorilor: inserţii în cataloagele cu oferta pentru sezonul 2012, pliante cu oferte speciale, acţiuni de informare a agenţiilor de turism revânzătoare cu privire la oferta de turism din România, acţiuni de promovare în vitrinele agenţiilor revânzătoare, pe site-urile companiilor respective şi pe site-uri de rezervări, inclusiv bannere de reclamă online pe astfel de site-uri şi buletine informative în format electronic pentru agenţi”, se arată într-un comunicat transmis de MDRT. Surse din turism au declarat recent că TUI şi ITS, două dintre cele mai mari grupuri de turism din lume, intenţionează să înceteze de anul viitor să mai aducă turişti în România, nemulţumite de lipsa promovării pe piaţa germană. Zvonurile au fost negate, însă, de reprezentantul TUI în România, Ciprian Popescu, care a afirmat că TUI nu intenţionează să plece din România.