Meandrele concretului

Elena Udrea, acest “Kill Bill” al pedeliştilor, a fost un fel de vedetă a televiziunilor din acest sfârşit de săptămână. Pe lângă visul de a avea această ţară un premier femeie, şi pedelistă pe deasupra, am aflat cât de mândră e de tocurile sutelor de pantofi, dar am ascultat şi sfaturile pe care Elena le-a dat găştii de femei din partid despre cum să ajungă la funcţii “în care se fac bani”. Ea a încercat să arate că menţine pasul cu realitatea. Poate cu realitatea virtuală, pentru că în cea reală nu-şi mai găseşte demult locul. Ea spune că de 20 de ani nimeni nu a guvernat precum PDL şi că s-a “săturat să iasă fiecare să dea lecţii” partidului, “cu atât mai puţin cei care au venit şi au câştigat de pe urma partidului”. Adevăr grăit-a pedelista Udrea. Într-adevăr, nimeni nu s-a prezentat mai jalnic în faţa ţării, în faţa alegătorilor care au avut încredere în promisiunile din campanie. Şi cum “gura păcătosului”… recită dogmele lui Băsescu, Elena Udrea a recunoscut că PDL a lansat multe teme, dar nu prea le-a finalizat: “Suntem la un an înainte de alegeri: va trebui rapid să decidem că alegerile au loc în acelaşi timp, şi localele, şi parlamentarele, pentru că am lansat multe teme şi nu prea am închis niciuna”. Q.E.D. Realitatea a adus-o pe pedelistă cu tocurile pe pământ, mai-mai să o dea cu capul de sloganurile din campanie. Declaraţia este definitorie pentru limitele acestui personaj politic. Pe final, vă spunem că Elena Udrea s-a declarat convinsă că PDL va câştiga alegerile din 2012, cu primarii. Vorba lui Moromete: pe ce vă bazaţi, domnilor?