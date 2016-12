Meat Loaf are astm?

Celebrul muzician şi actor american Meat Loaf, în vârstă de 63 de ani, le-a oferit din nou motive de îngrijorare fanilor săi, după ce a leşinat pe scenă, de două ori în decurs de doar câteva zile. Presa de peste ocean speculează că problemele sale sunt cauzate de astm. Primul incident s-a produs în timpul unui concert susţinut săptămâna trecută, la Pittsburgh. După ce a primit îngrijiri medicale, artistul s-a întors în faţa publicului şi a continuat concertul. Trei zile mai târziu, Meat Loaf a clacat din nou, la finalul concertului susţinut în New Jersey. Echipa medicală care a intervenit de urgenţă i-a pus o mască de oxigen şi a fost nevoie de zece minute pentru ca artistul să-şi revină. Luna viitoare, muzicianul ar urma să cânte în Australia, la finala campionatului naţional de fotbal. În cel mai nefericit caz, medicii i-ar putea interzice total să mai cânte, pentru că artistul îşi revine tot mai greu după fiecare criză.

Meat Loaf, pe numele său real Michael Lee Aday, a devenit cunoscut în toată lumea datorită celor trei albume cu titlul ”Bat Out of Hell”. Lansat în anul 1977, primul disc al acestei trilogii ocupă locul cinci în topul vânzărilor muzicale din toate timpurile. Pe al doilea album ”Bat Out of Hell” se află cea mai cunoscută piesă a lui Meat Loaf, ”I\'d Do Anything for Love (But I Won\'t Do That)”. Totodată, artistul a apărut în peste 50 de filme şi show-uri de televiziune.