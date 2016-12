Mecanic al companiei EgyptAir, suspect în cazul prăbuşirii avionului rus în Sinai

Un mecanic al companiei aeriene EgyptAir este suspectat că a plasat o bombă la bordul avionului rus care s-a prăbuşit în luna octombrie în peninsula Sinai, incident soldat cu moartea tuturor celor 224 de pasageri, informează Reuters. Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul ar avea un văr care s-ar fi alăturat reţelei teroriste Stat Islamic. Autorităţile egiptene au declarat că, până în prezent, nu există nicio dovadă că avionul rus al companiei MetroJet care a decolat de pe aeroportul Sharm el-Sheikh din Egipt a fost doborât de vreo grupare teroristă.

Un oficial al securităţii din cadrul companiei EgyptAir a negat informaţia că vreunul dintre angajaţi ar fi fost reţinut sau suspectat de implicare în respectivul incident aviatic soldat cu moartea celor 224 de pasageri. Şi un oficial al Ministerului de Interne din Egipt a negat că vreo persoană ar fi fost plasată sub arest în cazul respectiv. Dar surse apropiate anchetei au declarat pentru Reuters că mecanicul este reţinut, împreună cu alţi doi poliţişti responsabili de paza în aeroport şi un debarasator, aceştia fiind suspectaţi că l-au ajutat pe mecanic să plaseze bomba la bordul avionului. ”După ce au aflat că unul dintre membrii săi are o rudă care lucrează la aeroport, reţeaua Stat Islamic a livrat o bombă într-un geantă de mână persoanei respective”, a explicat una dintre surse, adăugând că vărul suspectului s-a alăturat organizaţiei teroriste din Siria în urmă cu un an şi jumătate. ”I s-a spus să nu pună întrebări şi să ducă bomba în avion”, a continuat sursa. ”Doi poliţişti sunt suspectaţi că ar fi jucat un rol în aranjarea trecerii coletului de verificările de securitate. Dar există şi posibilitatea ca ei să nu-şi fi făcut treaba corespunzător”, a indicat o altă sursă pentru Reuters. Niciunul dintre cei patru suspecţi nu a fost inculpat până în prezent, au precizat sursele citate.

Un oficial al securităţii din cadrul companiei EgyptAir a precizat că nu s-a găsit nicio probă care să incrimineze pe vreunul dintre angajații companiei. Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat prăbuşirea cursei Airbus 321, după ce publicaţia online a organizaţiei a postat o fotografie cu o bombă improvizată care ar fi doborât avionul.

