Meci al orgoliilor între RCJ Farul și CSM Baia Mare

Sâmbătă, pe stadionul “Mihail Naca” Constanța, de la ora 10.00 (în direct la TVR 2), formația Rugby Club Județean Farul Constanța va primi vizita liderului CSM Baia Mare, în ultimul meci din play-off-ul Superligii Naționale de rugby. O partidă fără miză în clasament, dar cu orgolii de ambele părți, meciurile directe fiind mereu disputate. “Marinarii” speră să răzbune eșecul nemeritat din sezonul regulat, când băimărenii au câștigat la Constanța, scor 17-15, printr-un eseu marcat în ultimul minut de joc. Cristian Petre a încercat în puținul timp scurs de la preluarea băncii tehnice, în urma demiterii lui Neil Kelly, să schimbe ceva în maniera de joc a Farului, operând și unele modificări în formația de start. „Un meci greu, împotriva singurei formații neînvinse în acest sezon. Ne-am pregătit, vrem să câștigăm, pentru că un succes ne-ar oferi un moral foarte bun înaintea meciului de baraj. În plus, scopul nostru încă de la începutul anului a fost de a forma o echipă care poate învinge pe oricine. Am arătat acest lucru în fața Timișoarei, sperăm să o facem și împotriva celor din Baia Mare”, a declarat antrenorul principal Cristian Petre. Indiferent de rezultatul acestui meci, RCJ Farul va disputa la sfârșitul săptămânii viitoare, tot la Constanța, un meci de baraj cu echipa de pe primul loc din play-out (n.r - cel mai probabil Steaua București), în urma căruia învingătoarea se va califica în semifinale și va întâlni, în deplasare, pe RCM Timișoara.

Echipa probabilă de start a Farului pentru meciul cu CSM Baia Mare: Nere, Turashvili, Bădălicescu, Agiacai, Crichton, Ravulo, Van Neel, Mototolea, Ranuku, Jantjies, Burgess, Vlaicu, Faamita, Tuchashvili, Neagu.

Celelalte partide - play-off: RCM Timișoara - CSM București (sâmbătă, ora 18.00, rugbytv.ro); play-out: U. Cluj - Steaua București (duminică, ora 10.00, rugby.tv). Clasament play-off: 1. CSM Baia Mare 61p, 2. RCM Timișoara 53p, 3. RCJ FARUL CONSTANȚA 39p, 4. CSM București 28p; play-out: 1. Dinamo București 5p, 2. Steaua București 4p, 3. U. Cluj 1p.