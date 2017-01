Meci capital pentru viitorul Farului

Cu “desaga” goală după primele trei runde, FC Farul are un meci capital duminică, în etapa a patra a Ligii I, cînd va întîlni pe teren propriu Ceahlăul Piatra Neamţ, de la ora 19.00. Deşi campionatul este doar la început, gruparea de pe litoral are nevoie disperată de puncte, pentru că riscă în cazul unui rezultat nefavorabil să piardă contactul cu restul plutonului. În plus, pe elevii lui Constantin Gache îi aşteaptă un program extrem de dificil, urmînd să primească vizita a două dintre candidatele la titlu, Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj, în următoarele două etape de pe teren propriu. “Contează mult pentru moralul jucătorilor o victorie. Poate dacă învingem vom sparge şi ghinionul din acest debut de sezon. Eu îmi doresc foarte mult să reuşesc la Farul, mai ales că şi dată trecută cînd am fost pe banca tehnică în postura de principal am venit într-o situaţia dificilă şi nu am apucat să fac prea multe”, a explicat tehnicianul constănţean. Din păcate, Gache se confruntă în continuare cu numeroase probleme de efectiv, avînd dificultăţi mari în alcătuirea primului “unsprezece”. Căpitanul Cristian Şchiopu abia a reluat antrenamentele după cinci zile de pauză, Gerlem este incomplet refăcut, în timp ce Otvoş, Nanu, Nae şi Teekloh sînt indisponibili pentru o mai lungă perioadă. “Trebuie să găsim soluţii, poate să-i promovăm pe cei tineri”, a spus antrenorul Farului, care l-ar putea introduce din primul minut pe atacantul brazilian. Şocaţi de drama lui Teekloh, jucătorii constănţeni şi-au propus să ia cele trei puncte şi să dedice victoria mijlocaşului liberian.

De partea cealaltă, Ceahlăul vine la Constanţa cu gîndul să repare imaginea şifonată de înfrîngerea drastică suferită în runda anterioară, 0-3 cu Dinamo Bucureşti. În formaţia pregătită de Viorel Hizo şi-ar putea face debutul şi Narcis Răducan, mijlocaşul în vîrstă de 32 de ani revenit în această vară din Cipru. “Acum trebuie să cîştigăm puncte, pînă nu se trezesc cei de la Farul“, a spus Răducan. În plus, fostul atacant al Farului, Radu Doicaru este apt de joc, după o jumătate de an de absenţă, cauzată de o gravă accidentare la genunchi. Acesta are amintiri plăcute din sezonul trecut, cînd a înscris unicul gol al partidei disputate la Constanţa, aducînd victoria Ceahlăului. “Dulăul” îl va avea la dispoziţie şi pe mijlocaşul ghanez Mohamed Hamza, un mijlocaş în vîrstă de 26 de ani, transferat săptămînă trecută.

Formaţiile probabile - Farul (antrenor Constantin Gache): Vlas - Farmache, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Todoran, Voiculeţ, Pătraşcu, G. Mendy - Gerlem, Şt. Ciobanu; Ceahlăul (antrenor Viorel Hizo): Mulţescu - Avădanei, Forminte, Nohai - Cebotaru, Vranjokovici, Schumacher, Iordache - Rusmir - V. Frunză, M.Oprea. Arbitri: Ionică Serea (Focşani) - Nicolae Marodin (Bucureşti) şi Daniel Burloiu (Galaţi).

2.000 euro în avans, pentru ca suporterii Ceahlăului să aibă acces la meci

Conducerea FC Farul Constanţa a soliciat diriguitorilor grupării Ceahlăul Piatra Neamţ achitarea în avans a sumei de 2.000 de euro, pentru ca suporterii nemţeni să aibă acces pe stadion la meciul de duminică. Această sumă ar urma să reprezinte o garanţie financiară şi care să poată acoperi eventualele pagube produse de fanii pietreni.