Meci caritabil pentru un fost portar al Gloriei Bistriţa

Foşti fotbalişti ai echipei Gloria Bistriţa din anii 1980 au participat, sâmbătă după-amiază, la un meci caritabil organizat în scopul strîngerii de fonduri pentru fostul portar Ioan Gavrilaş, care are un picior amputat şi are nevoie de o proteză. Peste 20 de foşti jucători ai Gloriei au participat la evenimentul desfăşurat în Sala Polivalentă din Bistriţa, însă doar circa o sută de spectatori au fost prezenţi în tribune, deşi un bilet a costat 5 lei. În tribună a fost instalată şi o urnă, în care se puteau pune bani ce urmează să ajungă la fostul portar al Gloriei. Ioan Gavrilaş a jucat la Gloria în perioada 1974-1979 şi era poreclit “Pantera neagră”. În urma unui accident, fostul portar şi-a pierdut un picior şi are nevoie de o proteză estimată la 6.000 de euro. În afară de banii încasaţi în urma meciului de sîmbătă, şi fotbaliştii care activează în prezent la Gloria Bistriţa au anunţat că vor face donaţii pentru a-l ajuta pe Gavrilaş.