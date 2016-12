Meci cu miză mare pentru FC Farul

După ce a ratat printre degete un succes în runda precedentă, la Brăila, FC Farul Constanţa susţine sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Neptun TV şi TVR 3), primul meci oficial pe teren propriu din acest an. Echipa pregătită de Ştefan Nanu întâlneşte una dintre candidatele la un loc în play-off, FC Clinceni, în etapa a 18-a a Ligii a II-a la fotbal. Fotbaliştii constănţeni sunt cotaţi cu şansa a doua, dar au nevoie de un succes pentru a mai spera la un loc în primele şase poziţii ale clasamentului Seriei I. „Va fi un meci greu, împotriva unei echipe care trage la promovare şi are în lot jucători experimentaţi, care au jucat multe partide în prima ligă. Am încredere în jucătorii mei şi vrem să demonstrăm că forţa grupului şi dorinţa de victorie ne pot aduce puncte”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. Pe ultima sută de metri, gruparea de pe litoral a reuşit să-l transfere pe Daniel Barna, un fundaş stânga în vârstă de 28 de ani, de la Ceahlăul Piatra Neamţ. În plus, tehnicianul constănţean a decis să-l recheme la echipă pe Ionuţ Florea, care ar putea începe din postura de titular. În schimb, Buzea şi I.D. Florea sunt suspendaţi din cauza cartonaşelor încasate la Brăila. Echipa probabilă de start a Farului: Puia - Băjan, Ghinea, Bumbac, Barna - Ivanovici, V. Apostol, I. Florea, Lădaru - Silvăşan, Cr. Cristea.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: Unirea Slobozia - CSMS Iaşi, Rapid CFR Suceava - Gloria Buzău, FCM Dunărea Galaţi - ACS Berceni; ora 16.15: Rapid Bucureşti - CF Brăila (TVR 1). SC Bacău şi Unirea Tărlungeni stau.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 31p (golaveraj: 22-12), 2. CSMS Iaşi 28p (25-15), 3. Unirea Slobozia 28p (21-16), 4. FC Clinceni 25p (29-20), 5. ACS Berceni 25p (20-12), 6. Gloria Buzău 18p (18-14), 7. SC Bacău 18p (20-20), 8. FC FARUL CONSTANŢA 16p (11-21), 9. Unirea Tărlungeni 15p (9-14), 10. CF Brăila 15p (19-26), 11. Rapid CFR Suceava 11p (15-27), 12. Dunărea Galaţi 6p (13-25).