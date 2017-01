Meci cu scântei la Drobeta Turnu Severin

Miercuri seară, în primul meci din etapa a 4-a din play-off, Pandurii Tg. Jiu a ţinut-o în şah pe FC Steaua București, la Drobeta Turnu Severin, până spre final. Şi cum FCSB trebuia să câştige, arbitrii şi-au făcut din nou datoria pentru echipa bucureşteană, care a primit un penalty în minutul 88, la semnalizarea arbitrului adiţional Adrian Comănescu, pentru un presupus henţ comis de Hora. Mai mult ca sigur, în cazul în care aceeaşi fază s-ar fi petrecut în careul stelist, atunci jocul ar fi continuat fără a se lua o decizie. Nicuşor Stanciu a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 89 şi cele trei puncte au ajuns la noul lider al clasamentului. Duelul dintre echipele pregătite de Edi Iordănescu, respectiv Laurenţiu Reghecampf, s-a încheiat aşadar cu victoria steliştilor, scor 1-0, după un joc extrem de încins, în care formaţia Pandurii a evoluat cu un om mai puţin din minutul 38, după eliminarea lui Mrzljak.

Programul meciurilor din play-off - joi, ora 20.30: ASA Tg. Mureș - FC VIITORUL; vineri, ora 20.30: Dinamo București - Astra Giurgiu. Clasament play-off: 1. FC Steaua 32p (golaveraj: 7-2), 2. Astra 32p (3-2), 3. Pandurii 29p (4-3), 4. Dinamo 27p (2-2), 5. FC Viitorul 24p (2-6), 6. ASA 20p (0-3). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor merge în UEFA Europa League.

În play-out, în cele două partide desfăşurate miercuri, FC Voluntari s-a impus la limită în disputa cu CFR Cluj, scor 1-0 (L. Rus 48), obținând trei puncte extrem de importante în lupta pentru evitarea retrogradării, în timp ce întâlnirea Concordia Chiajna - CSMS Iași s-a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Obodo 14-pen. / Andrei Cristea 18). Marţi seară, la Timişoara, ACS Poli a cedat în faţa ultimei clasate, Petrolul Ploiești, scor 0-1 (Astafei 24). Joi, de la ora 16.00, va avea loc meciul CS U. Craiova - FC Botoșani. Clasament play-out: 1. CSMS Iaşi 23p (golaveraj: 3-5), 2. CS U. Craiova 22p (4-1), 3. CFR 19p (4-3), 4. FC Voluntari 19p (3-4), 5. Concordia 17p (5-1), 6. FC Botoşani 17p (2-4), 7. ACS Poli 15p (2-4), 8. Petrolul 8p (2-3). Echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar formația de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.