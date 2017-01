Meci de baschet între Navy League și marinarii americani

Membrii echipajului distrugătorului USS „Donald Cook“ au participat, zilele acestea, la o competiție sportivă organizată de Navy League USA Black Sea Council. În cadrul acestei competiții amicale, marinarii s-au "luptat" cu echipele Navy League și Black Sea Rotational Force, alcătuită din militarii staționați la baza de la „Mihail Kogălniceanu“. Distrugătorul USS „Donald Cook“ a ajuns în Portul Constanța anul trecut, pe 30 decembrie. Reprezentanții US Navy spuneau că vizita în România are rolul de a promova pacea și stabilitatea în zona Mării Negre. „Donald Cook“ are baza în Rota, Spania, și efectuează operațiuni în cadrul Flotei a VI-a. „Abia așteptăm să vizităm Constanța și să ne întâlnim din nou cu aliații noștri din regiune“, a declarat comandantul navei, cmdr. Charles Hampton. Înainte de a ajunge la Constanța, USS „Donald Cook“ a participat la un exercițiu, împreună cu navele militare ale Turciei. USS „Donald Cook“ a fost prima dintre cele patru nave militare americane dotate cu sisteme antibalistice conectate la dispozitivul de interceptare al NATO care a sosit în Europa la începutul anului trecut. Planul ”Abordare adaptivă etapizată” prevede instalarea în Europa, până în 2020, a unor sisteme SM-3 pe platforme antirachetă Aegis şi a unor dispozitive antibalistice terestre în România şi Polonia.