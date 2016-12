Meci de orgoliu pentru FC Farul

După un debut de sezon sub așteptări, FC Farul are șansa de a dovedi că se numără printre candidatele la promovarea în Liga 1 printr-o victorie în derby-ul cu Rapid București, programat duminică, pe teren propriu, de la ora 19.00, în etapa a 2-a a ligii secunde. Gruparea de pe litoral este cotată cu a doua șansă în duelul cu giuleștenii, însă antrenorul Constantin Gache mizează pe orgoliul elevilor săi. „Au fost multe vorbe înainte de startul campionatului și ne-am lăudat că avem lot bun, dar acesta este momentul în care trebuie să demonstrăm pe teren acest lucru. Poate fi un meci hotărâtor pentru viitorul echipei și nu este loc de întors, avem nevoie de victorie. Am avut și un pic de ghinion, pentru că am pierdut doi lideri importanți, Florin Pătrașcu și Sorin Chițu, dar aceasta nu poate fi o scuză. Rapid este o echipă bună, care a pornit cu dreptul în acest sezon, dar nu-i de nebătut”, a spus tehnicianul constănțean.

Constănțenii mizează și pe sprijinul fanilor, mai ales că este o întâlnire între două echipe de tradiție în fotbalul românesc. „Este duminică, se joacă în nocturnă și sper să vină un public numeros. Sunt convins că în tribune vor fi mulți rapidiști, dar îmi doresc să vină și mai mulți fariști”, a adăugat Gache. Din păcate, prezența lui Sorin Chițu în teren este pusă în continuare sub semnul întrebării, atacantul în vârstă de 35 de ani confruntându-se cu probleme medicale.