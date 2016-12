Meci de şase puncte pentru Săgeata

Cu punctaj maxim în retur, Săgeata Năvodari are ocazia de a face un pas în faţă în lupta pentru promovarea în prima ligă în cazul unui succes în faţa uneia dintre contracandidate, CF Brăila, în partida programată duminică, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe teren propriu, în etapa a 20-a a Ligii a II-a la fotbal. Năvodărenii sunt cotaţi cu prima şansă, mai ales că au de partea lor şi statistica. În cele cinci întâlniri directe, Săgeata s-a impus de patru ori şi a cedat o singură dată. „Prin prisma clasamentului, este un meci special, dar nu unul decisiv în lupta pentru promovare. Chiar dacă vom câştiga, nu putem spune că suntem în prima ligă. Promovarea se câştigă prin constanţă, împotriva echipelor mici, dar şi meciurile directe au importanţa lor. În mod normal este un joc pe care putem să-l câştigăm fără probleme, dacă vom juca la adevărata noastră valoare. Cu trei puncte obţinute duminică ne-am înscrie clar pe traseul către promovare. Ne-ar aduce şi linişte înainte de pauza de trei săptămâni şi ne-ar cocoţa în fruntea clasamentului, unde am putea rămâne indiferent de rezultatele înregistrate în cele două etape în care nu jucăm”, a declarat antrenorul principal al Săgeţii, Constantin Gache. „Este un meci foarte greu, dar vrem să continuăm forma bună din acest debut de retur. Este o partidă decisivă, de şase puncte, pe care trebuie să o câştigăm pentru a ţine CF Brăila departe de noi. Şi brăilenii vor promovarea, dar ne-am propus să-i încurcăm duminică şi să le tăiem din elan. Am demonstrat în primele patru etape din retur că valoarea lotului ne îndreptăţeşte să ne gândim la prima ligă”, a spus Marius Tigoianu. Singurul absent din tabăra gazdelor este Andrei Bozeşan, suspendat după cartonaşul roşu primit în runda anterioară. Echipa probabilă de start a Săgeţii: Gordin - I. Filip, Goşa, Fl. Popa, Aniţoiu - Diaby, V. Apostol, Vezan, Coconaşu - Zaharia, Tigoianu.

INTRARE LIBERĂ. Năvodărenii mizează pe ajutorul publicului, mai ales că organizatorii au decis să lase intrarea liberă. „Mă aştept să vină multă lume la stadion, pentru că echipa şi-a făcut datoria şi merită să fie susţinută din tribune”, a adăugat Gache.