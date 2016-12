Meci de „totul sau nimic“ pentru Săgeata

Ajunsă pe penultimul loc în clasamentul Ligii 1 la fotbal, cu trei runde înaintea finalului de sezon, Săgeata Năvodari face calcule în vederea tentativei de a evita retrogradarea. Antrenorul Cătălin Anghel consideră că gruparea de pe litoral are nevoie de cel puţin două victorii, în timp ce atacantul Viorel Dinu este mai optimist, considerând că un succes şi un rezultat de egalitate îi pot menţine pe năvodăreni în prima ligă. Ambii sunt de acord că trebuie să câştige împotriva Concordiei Chiajna, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 32-a.

„Este nevoie de victorie şi orice alt rezultat nu ne-ar mai ţine în Liga 1. Trebuie să fim o familie şi să avem o mobilizare totală, pentru că situaţia este grea. Am ajuns aşa din cauza noastră, pentru că am pierdut puncte mult prea uşor, iar jocul rezultatelor nu ne-a ajutat niciodată, dar tot noi am demonstrat că putem câştiga meciurile decisive. Întâlnim o echipă cu un moral ridicat şi nu ne va fi uşor. Concordia are un grup bun, o formaţie solidă, cu jucători iuţi şi tehnici, care joacă bine în deplasare, pentru că se închide bine în defensivă şi contraatacă periculos. Trebuie să fim puternici, să trecem peste orice obstacol şi să avem răbdare şi încredere. Cu şase-şapte puncte cred că ne putem salva, dacă ne ajută şi jocul rezultatelor”, a spus Cătălin Anghel. „Suntem obligaţi să câştigăm, altfel avem probleme mari. Sunt convins că vom lua cele trei puncte, pentru că ne-am concentrat mereu în meciurile decisive. Chiajna este o echipă bună, cu un moral bun, dar poate fi învinsă. Cred că ne-a lipsit şi norocul în ultimele etape, mai ales că toate echipele de la locul 11 la locul 17 au reuşit să adune puncte. Drept urmare, chiar şi când câştigi, nu urci mai mult de un loc în clasament. Cred totuşi că putem rămâne în prima ligă şi cu patru puncte în ultimele trei etape”, a adăugat Viorel Dinu.

BĂICAN VA FI TITULAR, ÎN PREMIERĂ Adus la începutul acestui an la Săgeata, Claudiu Băican va fi pentru prima oară titular între buturi, ca urmare a suspendării lui Leonidas Panagopoulos. „Am încredere în Băican, pentru că a dat totul la antrenamente. Sper să-l ajutăm şi noi, să-i facem viaţa mai uşoară şi să nu lăsăm Concordia să-i pună probleme”, a spus Cătălin Anghel. Formaţia probabilă a celor de la Săgeata: Băican - Peteleu, Fl. Popa, L. Munteanu, Lopez - Johnson - Fl. Achim, V. Dinu, Vezan, Deletic - Guerra.

Programul partidelor din etapa a 32-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă: Săgeata Năvodari - Concordia Chiajna (ora 18.00, Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - Dinamo Bucureşti (ora 20.30, Digi Sport 1); duminică: FC Vaslui - Oţelul Galaţi (ora 15.30, Digi Sport 1), ACS Poli Timişoara - Ceahlăul Piatra Neamţ (ora 17.45, Digi Sport 1), FC Botoşani - Astra Giurgiu (ora 18.00, Dolce Sport 1), FC Viitorul - Petrolul Ploieşti (ora 22.00, Digi Sport 1); luni: Corona Braşov - U. Cluj (ora 18.30, Digi Sport 1), CFR Cluj - FC Braşov (ora 19.30, Dolce Sport 1), Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 21.00, Digi Sport 1).

Clasament: 1. STEAUA 74p, 2. Petrolul 64p, 3. Astra 63p, 4. Dinamo 52p, 5. FC Vaslui 51p, 6. CFR 45p, 7. Pandurii 43p, 8. FC Botoşani 42p, 9. Concordia 38p, 10. Gaz Metan 37p (golaveraj: 29-33), 11. Ceahlăul 37p (24-29), 12. FC Braşov 36p (31-38), 13. U. Cluj 36p (27-43), 14. ACS Poli 34p (23-36), 15. Oţelul 34p (33-48), 16. FC VIITORUL 34p (25-46), 17. SĂGEATA 32p, 18. Corona 6p.

Vineri, Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat că excluderea clubului Corona Braşov ca urmare a neachitării datoriei către gruparea Oţelul Larisa nu poate interveni decât după încheierea campionatului şi, în consecinţă, această măsură nu va influenţa rezultatele formaţiei ardelene şi clasamentul Ligii 1. Gruparea Corona Braşov a fost penalizată miercuri, de Comisia de Disciplină a FRF, cu opt puncte, deoarece nu a plătit TVA-ul către Oţelul Larisa în cazul transferurilor jucătorilor Marius Martac şi George Ştefan.