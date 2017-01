Meci de totul sau nimic

Fără gol marcat şi fără vreun punct după jocurile din prima rundă, Grecia şi Nigeria îşi joacă azi ultima şansă de calificare în optimile de finală ale competiţiei. Ambele combatante au nevoie de victorie, astfel că vor miza pe cartea ofensivei, motiv pentru care cei doi selecţioneri vor opera mai multe mutări în formula de start. Astfel, este de aşteptat ca antrenorul Otto Rehhagel să-l arunce în luptă încă din primul minut pe golgeterul din campionatul elen, Dimitrios Salpingidis, în timp ce omologul său nigerian, Lars Lagerback, pare decis să-l titularizez pe mijlocaşul lui ŢSKA Moscova, Peter Odemwingie. „Dacă vom pierde, competiţia din Africa de Sud s-a încheiat pentru noi”, a avertizat mijlocaşul ofensiv Georgios Samaras. „Nigeria este o echipă bună. Vom analiza greşelile din jocul nostru, vom face acelaşi lucru şi în cazul adversarilor şi vom vedea ce trebuie făcut pentru a câştiga. Nu renunţăm la calificare. Scopul în acest moment este să ne pregătim la nivel maxim, să jucăm bine împotriva Nigeriei şi să luăm cele trei puncte”, a spus portarul Alexandros Tzorvas. „Suntem mulţumiţi de felul în care ne-am descurcat în faţa Argentinei, una dintre cele mai bune echipe din lume. Am avut şi un pic de noroc, dar până la urmă a fost o seară bună. Am arătat că avem potenţial şi că putem merge departe în această competiţie. Am pierdut primul meci la Mondial, dar am înţeles că oamenii de acasă sunt destul de mulţumiţi. Nu am marcat, dar sper să facem acest lucru împotriva Greciei, şi nu mai primim gol”, a replicat mijlocaşul Peter Odemwingie. Pentru greci, meciul de azi mai are o miză: obţinerea primului punct la turneele finale, după patru eşecuri consecutive.

Formaţiile probabile - Grecia (antrenor Otto Rehhagel): Tzorvas - Seitaridis, Kyrgiakos, Moras, Torosidis - Karagounis, Patsatzoglou, Katsouranis - Salpingidis, Gekas, Samaras; Nigeria (antrenor Lars Lagerback): Enyeama - Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo - Odemwingie, Etuhu, Lukman, Kaita - Yakubu, Martins. Arbitrează: Oscar Ruiz (Columbia).