Meci decisiv pentru FC Farul

DECLARAŢIE-ŞOC. Clasată pe locul 3 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, FC Farul joacă sâmbătă, de la ora 13.00, pe teren propriu, un meci decisiv în lupta pentru promovare, dând piept cu liderul, Victoria Brăneşti, într-o partidă din etapa a 20-a. Constănţenii au nevoie de un succes pentru a rămâne în lupta pentru primul loc, dar au mărturisit că s-ar mulţumi şi cu un rezultat de egalitate. Mai mult, managerul general al grupării de pe litoral, Vicenţiu Iorgulescu, a şocat asistenţa la conferinţa de presă organizată ieri, anunţând că ratarea promovării nu ar fi o catastrofă. „Noua conducere este de puţin timp în funcţie şi nu poate face miracole peste noapte. Avem un proiect pe termen lung, dar am văzut că au apărut diverse speculaţii şi mă simt nevoit să spun clar că nicio altă echipă decât FC Farul nu va juca pe acest stadion. Este echipa oraşului şi sper să fie iubită în continuare, chiar dacă oamenii sunt un pic supăraţi. Şi dacă nu vom reuşi promovarea în acest an nu este un capăt de ţară, chiar dacă sper să ajungem în Liga I şi să fie stadionul plin. O vom lua de la capăt”, a explicat Iorgulescu, lăsând de înţeles că nu va fi acceptă cererea celor de la Săgeata Stejaru de a juca la Constanţa, în cazul promovării în Liga I. Oficialul Farului a declarat că, în mare parte, au fost rezolvate problemele din dosarul de licenţiere pentru participarea în Liga I, care trebuie depus la LPF până pe 31 martie. În plus, Iorgulescu a dat asigurări că jucătorii îşi vor primi restanţele financiare până la ora meciului de sâmbătă.

DESNICA RĂMÂNE LA CONSTANŢA. Constănţenii s-au pregătit ieri pe terenul central, pentru prima oară în această săptămână, fără Adrian Vlas, Andrej Rastovac şi Chico, toţi accidentaţi. În schimb, a revenit Emil Ninu, care a scăpat de durerile la genunchiul piciorului drept şi va fi apt pentru meciul cu Victoria Brăneşti. Oficialii Farului speră să mai dea o lovitură pe ultima sută de metri şi să-l legitimeze până sâmbătă pe sârbul Momir Desnica, venit în probe la Constanţa în urme cu patru zile, după ce a evoluat în liga secundă din China. „Antrenorul şi-a dat acordul pentru achiziţionarea lui Desnica şi încercăm să rezolvăm actele pentru a fi bun de joc la partida de sâmbătă”, a explicat Iorgulescu. În schimb, tehnicianul Farului trebuie să găsească o variantă pentru postul de fundaş stânga, favorit fiind Vasile Păcuraru. „Avem un gol mare pe partea stângă a apărării, dar trebuie să găsim soluţii. Până la urmă, mai important decât sistemul de joc este dăruirea jucătorilor. Nu cred că Brăneşti este Barcelona şi, dacă ajungem să ne temem de ei, mai bine plecăm acasă. Suntem pe drumul cel bun, iar fiecare jucător trebuie să demonstreze că merită să fie la Farul”, a spus antrenorul Ştefan Stoica.