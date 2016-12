Meci decisiv pentru RC Cleopatra

Aflată la primul sezon din istorie în Divizia Naţională de rugby, formaţia RC Cleopatra Mamaia are drept obiectiv menţinerea pe prima scenă a rugbyului românesc. Clasaţi pe locul 4 în clasamentul Seriei a II-a, cu două etape înaintea finalului sezonului regulat, constănţenii vor disputa sîmbătă, de la ora 11.00, primul joc oficial din acest an. Elevii lui Cristian Brănescu vor da piept, pe teren propriu cu Poli Iaşi, în etapa a 9-a, şi au nevoie de un succes pentru a-şi mări şansele de a evita retrogradarea. Conform clasamentului, fiecare echipă va intra în play-out cu punctele acumulate în meciurile directe cu celelalte grupări care nu au prins un loc în play-off. În aceste condiţii, disputa cu ieşenii se anunţă una extrem de importantă, victoria fiind unica variantă vizată de constănţeni: “Este un meci decisiv pentru ocuparea locului 4 în această serie la finalul sezonului regulat, dar, şi mai important, un succes în faţa ieşenilor ne-ar clasa înaintea lor în lupta pentru evitarea retrogradării. Am încredere în jucători, pentru că ştiu că au valoare, şi nu ne gîndim decît la o victorie”, a declarat tehnicianul echipei RC Cleopatra. Din păcate, formaţia de pe litoral se confruntă cu probleme delicate de lot, prezenţa internaţionalilor de tineret Graur, Moraru, Damian, Bucevshi, Pîrvu şi Ibănescu în teren fiind incertă. Cei şase se află în cantonament la Piatra Arsă cu lotul naţional al României under 21, care va participa în perioada 21 aprilie - 3 mai la Campionatul Mondial găzduit de Kenya şi ar putea ajunge la Constanţa abia sîmbătă dimineaţa. “Am încercat să-i învoim cu două zile înaintea partidei cu Poli, însă Federaţia Română de Rugby ne-a anunţat că vineri este programată o partidă de verificare şi nu le poate da drumul mai devreme. Chiar dacă vor ajunge la timp, nu ştiu dacă mă voi putea baza pe ei, ţinînd cont că vor fi destul de obosiţi. În plus, în iarnă am pierdut şi cîţiva jucători cu experienţă, Gîrbu, Croitoru, Cojocaru şi Badiu, dar sînt convins că putem învinge sîmbătă”, a adăugat Brănescu.