Meci decisiv pentru soarta “rechinilor”

Aflaţi în hora retrogradării, constănţenii au nevoie disperată de puncte pentru a se îndepărta de zona fierbinte a clasamentului. Mai mult, elevii lui Ion Marin trebuie să obţină rezultate pozitive în meciurile directe cu celelalte formaţii din subsolul ierarhiei Ligii I, orice pas greşit în aceste jocuri valorînd dublu. În aceste condiţii, întîlnirea cu Pandurii Tg. Jiu, programată astăzi, de la ora 19.00, pe teren propriu, în etapa a 25-a, poate fi decisivă pentru viitorul formaţiei de pe litoral. Misiunea “rechinilor” este îngreunată de absenţele importante din lot, Todoran şi Gerlem, ambii accidentaţi, dar şi de revenirea de formă a oaspeţilor. “Este un meci greu, ca şi celelalte jocuri de pînă acum, dar acesta este mai aparte pentru că dacă vom cîştiga ne îndepărtăm de nisipurile mişcătoare. O partidă de şase puncte în care noi nu ne permitem să facem niciun pas greşit. Am încredere în fotbalişti că vor face totul pentru victorie, deşi ne lipsesc doi jucători de bază, Todoran şi Gerlem. Echipa are nevoie de suporteri, are nevoie să fie sprijinită la acest meci pentru că Farul este echipa lor, a constănţenilor, şi eventuala victorie le va fi dedicată. Cu ajutorul fanilor ne va fi mai uşor să învingem”, a avertizat preşedintele Farului, Constantin Gache. În criză de efectiv, “Săpăligă” speră ca Farmache şi Gosic să fie recuperaţi pînă la ora partidei, dar ca măsură de siguranţă i-a reţinut în cantonament pe Păcuraru şi Soare, ambii de la formaţia secundă.

De partea cealaltă, oaspeţii nu-l vor putea folosi pe Vasilache, suspendat, dar vin la Constanţa cu gîndul de a scoate măcar un egal. “Vasilache este un jucător foarte important pentru noi şi un jucător care era într-o formă bună. Din păcate nu-l vom putea folosi la acest joc, dar sper să găsim un înlocuitor care să joace cel puţin la fel de bine cum a făcut-o el sau, de ce nu, chiar mai bine decît a făcut-o Vasilache”, a spus antrenorul Eugen Neagoe.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - M. Nae, Pătraşcu, Voiculeţ, G. Mendy - Chico, E. Nanu; Pandurii: (antrenor Eugen Neagoe): Mingote - Popete, A. Rus, Chibulcutean, Djapka - Orac, Vancea, Fl. Stîngă, Păcurar, I. Iordache - Al. Piţurcă. Arbitrii: Ionică Serea (Focşani) - Adrian Vidan şi Dan Roşu (ambii din Bucureşti).

Farul Constanţa - Pandurii Tg. Jiu, luni, ora 19.00

Palmares: 5 4 0 1 6-2

Primul meci: 2-1, la Tg. Jiu - 7 august 2005

Scor maxim: n-au fost rezultate la o diferenţă mai mare de două goluri

Ultimul meci jucat la Constanţa: 2-0 - 29 septembrie 2006