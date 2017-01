Meci eveniment... România - Suedia!

Sîmbătă este ziua antrenamentelor oficiale. România şi Suedia se pregătesc pentru a oferi spectacol iubitorilor constănţeni de handbal, care vor transforma, duminică, de la ora 11.00, fără doar şi poate, Sala Sporturilor într-un vulcan. Miza este enormă, calificarea la turneul final al Campionatului European de handbal masculin programat anul viitor. Şi doar noi, suporterii, şi handbaliştii “tricolori” sîntem datori să credem pînă la capăt... într-o minune! ”Cel mai bun lucru este că jucăm la Constanţa, minunat, nu se putea un loc mai frumos în ţară. Acesta este atuul nostru principal. Cu publicul alături, care ne va da aripi, cu puterea noastră de a reveni şi cu mai multă atenţie poate vom întoarce rezultatul din tur. În handbal s-au mai văzut răsturnări spectaculoase, de la scoruri mai mari. Noi încercăm şi ne dorim foarte mult”, anunţă strigătul de luptă Mihai Timofte. Cam acesta este numitorul comun în toate declaraţiile “tricolorilor”... Va putea România să realizeze o surpriză inimaginabilă? ”Acolo am pierdut categoric. Sperăm acasă într-o victorie, poate chiar o minune. Cele 11 goluri se pot recupera, deşi Suedia este o echipă matură şi foarte experimentată. Nu ne sperie palmaresul lor, vom încerca imposibilul şi plecăm cu gîndul să ne calificăm, chiar dacă şansele sînt foarte mici. Vom face tot posibilul, iar dacă nu se va putea, măcar ne dorim victoria, pentru public şi moral”, spune fostul jucător al Municipalului constănţean, Florin Nicolae. ”Răsturnări de scor s-au văzut şi în Champions League. Plecăm în partida-retur de la ideea să arătăm ceea ce ştim cu adevărat, un handbal de calitate. Vrem o victorie la cît mai multe goluri, iar în funcţie de diferenţă, ne vom gîndi şi la o minune. Totul pe rînd. În primul rînd, vrem să arătăm oamenilor din tribună adevărata noastră faţă”, şi-a completat colegul interul dreapta Rareş Jurcă. Iar concluzia o trage antrenorul secund Nicolae Munteanu: ”Trebuie să ne jucăm puţina şi teoretica şansă pînă la capăt. Am avut ghinion să picăm cu Suedia, o echipă în mare formă, mai ales în condiţiile în care am avut probleme de selecţie, cu jucători care nu au putut veni la naţională din cauza accidentărilor. Se simte şi lipsa meciurilor cu mare miză, absenţei la turneele finale în ultimii zece ani, dar din păcate, şi jucătorii de valoare au cam dispărut sau sînt din ce în ce mai puţini în handbalul românesc. Sper însă ca jocul nostru colectiv să reprezinte o armă în disputa de duminică cu suedezii”. Din păcate, ghinioanele nu au ocolit naţionala nici în orele premergătoare meciului, accidentarea pivotului Novanc (cu piciorul în ghips) fiind suplinită în regim de urgenţă de al şaselea jucător constănţean din lot, Dan Savenco (CSM Medgidia). La rîndul său, selecţionerul Râşniţă s-a simţit rău ieri după-amiază, acuzînd dureri abdominale. Însoţit de familie, el s-a dus pentru investigaţii la Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa, starea de sănătate nepunînd în pericol prezenţa sa pe banca tehnică la meciul de duminică. În afara antrenamentului de dimineaţă, în programul reprezentativei conduse de Lucian Râşniţă intră sîmbătă o plimbare de o oră la parcul de distracţii ”Aqua Magic”.

Suedezii au sosit la Constanţa

În ceea ce-i priveşte pe suedezi, aceştia au aterizat vineri după-amiază în Bucureşti, făcînd deplasarea spre Constanţa cu autocarul. În cursul serii s-au cazat la Hotelul ”Ibis”. Pata de culoare a delegaţiei suedeze (ghidată de fostul selecţioner al României, Ion Vărgălui, stabilit de vreme bună în Suedia), care a încurcat preţ de cîteva minute circulaţia în zona ”Esplanada”, era veteranul Ljubomir Vranjes, practic liantul între generaţia de aur a handbalului suedez şi nou val. Cvartuplul campion european Vranjes (34 ani), relaxat şi cu zîmbetul pe buze, la fel ca şi colegii săi, părea mai degrabă un turist rătăcit pe lîngă plaja ”Modern” (dar cu tatuajele la vedere). ”De aceea joc”, spune micuţul uitîndu-se în jurul lui, ”vreau să realizez ceva şi cu tinerii mei conaţionali. Pînă la urmă, este distractiv şi mă simt bine printre ei. Nu ne va fi uşor duminică, ştiu asta, dar dacă ne facem treaba în teren, nu avem cum să pierdem. Secretul revenirilor miraculoase nu este mare filosofie. Trebuie să te aperi bine, să ai portari foarte buni şi să dai goluri tot timpul, practic să fi echipa perfectă. În sport, totul este posibil, dar vrem să facem jocul României cît mai greu”, spune omul care a văzut multe în uluitoarea-i carieră. De la înălţimea (...şi modestia) celor doi metri, Kim Andersson s-a întors cu plăcere la Constanţa, păstrînd amintirea publicului fenomenal de la partida HCM-ului cu Kiel. ”Mai sînt 60 de minute importante din calificare. Am mai fost aici cu echipa de club şi ştiu că fanii din Constanţa creează o atmosferă fantastică. De aceea, cred că meciul în sine va fi foarte greu pentru noi. Din fericire, cred că am fost destul de norocoşi în Suedia să cîştigăm la 11 goluri. Dar dacă începem prost meciul, ne va fi greu să ne revenim, mai ales că România are jucători valoroşi, precum Jurcă, Iacob, Cozma şi Stănescu. Am încredere în echipa mea, una foarte tînără, dar trebuie să fim deştepţi ca să cîştigăm”, a spus căpitanul suedez, unul dintre marii jucători ai lumii (care are în acest sezon un interesant hattrick... Liga Campionilor, Bundesliga şi Cupa Germaniei).

Manşa retur dintre România şi Suedia (care porneşte de la scorul de 36-25 favorabil scandinavilor) se joacă în Sala Sporturilor duminică, de la ora 11.00 (intrarea spectatorilor fiind permisă cu două ore mai devreme, iar fondurile încasate din vînzarea biletelor vor fi donate băiatului de 13 ani din comuna Horia, Andrei Alexandru Neaţă, care necesită o intervenţie chirurgicală urgentă în străinătate), şi va fi arbitrată de cuplul maghiar Peter Herczeg-Peter Sudi.