Meci extrem de important pentru Săgeata

După ce a încheiat o serie neagră de cinci eşecuri consecutive, graţie victoriei surprinzătoare obţinute luni seară, la Mediaş, scor 2-1, Săgeata Năvodari are şansa de a intra mult mai liniştită în pauza competiţională din această iarnă. Gruparea de pe litoral întâlneşte astăzi, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 19-a, ultima programată în acest an, una dintre contracandidatele în lupta pentru menţinerea în Liga 1, FC Braşov. În cazul unui succes, năvodărenii se vor distanţa la şase puncte de “zona fierbinte” a ierarhiei din primul eşalon, urmând să încheie prima parte a sezonului în apropiere de mijlocul clasamentului, aşa cum îşi propuseseră înainte de startul campionatului. Din păcate, echipa pregătită de Gică Butoiu nu se va putea baza pe serviciile celui mai bun jucător din ultimele runde, Ovidiu Vezan, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene, în timp ce golgeterul Mihai Roman II a suferit o întindere musculară şi este indisponibil. Alţi doi jucători, fundaşul Ionuţ Filip şi Andrei Florean, sunt accidentaţi, dar vor reveni fundaşul Ioan Mera şi mijlocaşul Florin Achim, care şi-a ispăşit etapele de suspendare. “Mi-a plăcut că băieţii s-au mobilizat şi mi-au oferit un debut cu dreptul ca antrenor principal, prima victorie în deplasare din Liga 1 pentru Săgeata. Dorim să ne luăm „la revedere“ de la suporteri cu o nouă victorie, care ne-ar duce mai departe de locurile retrogradabile şi ne-ar oferi o iarnă mai liniştită. Deşi nu va fi un meci uşor, FC Braşov aflându-se şi ea în lupta pentru evitarea retrogradării, avem posibilitatea să legăm două rezultate pozitive şi să-i ţinem pe oaspeţi sub noi în clasament”, a declarat antrenorul Gică Butoiu.

„Nu este un meci decisiv, pentru că mai sunt multe puncte în joc până la finalul campionatului, dar pot spune că este unul extrem de important. Este un joc de şase puncte, iar un succes ne poate aduce o iarnă mai liniştită. Dacă am fi câştigat încă patru puncte în deplasările de la Braşov şi Cluj-Napoca, din tur, am fi arătat altfel, dar cred că stăm bine în clasament în acest moment. Lipseşte Vezan, un jucător foarte important pentru noi, dar avem un lot de 26-27 de jucători şi fiecare trebuie să demonstreze că merită să joace în prima ligă. Va absenta şi Roman, dar Chiţu a intrat bine în joc la Mediaş şi a arătat că-l poate înlocui”, a spus managerul năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. Oficialul grupării de pe litoral a recunoscut că sunt încă restanţe financiare către jucători, dar există şanse ca problemele să se mai remedieze până la sfârşitul anului. „În privinţa salariilor, sunt două luni restante, dar jucăm împotriva unei echipe neplătite de cinci luni, la fel cum erau şi cei din Mediaş. Sunt probleme, dar nu este o tragedie şi se încearcă găsirea unui soluţii ca până la Crăciun să se plătească un salariu”, a explicat Băbuţan. Intrarea generală la meciul de astăzi este 10 lei.

Echipa probabilă de start a Săgeţii: Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, L. Munteanu, Lopez - N’Doye, Muzac - Fl. Achim, V. Dinu, Tigoianu - S. Chiţu.