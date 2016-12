Meci facil pentru CSV 2004 Tomis

Calificată fără probleme optimile Cupei CEV, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa (locul 2, 17p) se pregăteşte acum pentru ultimele două etape ale turului de campionat şi totodată ultimele partide programate în acest an. Ajunsă pe poziţia a doua în clasament din cauza eşecului suferit în faţa celor de la Dinamo (loc 3, 17p), dar şi pentru că CSU Metal Galaţi (loc 1, 18p) are un joc în plus disputat, voleibalistele constănţene vor să-şi recupereze poziţia de lider. Misiunea lor nu se anunţă una dificilă ţinând cont de faptul că sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, vor înfrunta pe U. Cluj (locul 10, 10p), iar pe 19 decembrie se vor deplasa la Focşani, pentru confruntarea cu ultima clasată, CSM 2007. „Avem un final de campionat facil. Nu este chiar aşa de rău că vom încheia campionatul cu două partide uşoare. Cred că în ianuarie vom fi înfometate să jucăm un volei de calitate şi asta este bine, pentru că ne aşteaptă partide dificile”, a declarat centrul Tomisului, Ivana Plchotova. „Ultimele două etape din tur vor fi uşoare, dar noi ne vom pregăti pentru cupele europene”, a anunţat căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu. Cum în primele nouă etape nu a reuşit decât două victorii, U. Cluj se anunţă a fi o victimă sigură la Constanţa. „Clujul nu a suferit foarte multe schimbări faţă de sezonul trecut. Poziţia pe care această formaţie o ocupă acum în campionat ne arată că nu este o adversară puternică. Însă noi trebuie să tratăm serios meciul, pentru că fiecare set contează în economia clasamentului”, a spus antrenorul Aleksandar Boskovic. Celelalte partide ale etapei: Ştiinţa Bacău - CSM 2007 Focşani şi SCM U. Craiova - CSM Sibiu. Meciul Penicilina Iaşi - CSU Metal Galaţi, scor 3:0, s-a disputat pe 18 noiembrie. Întâlnirea Unic Piatra Neamţ - CSU Tg. Mureş va avea loc duminică, în timp ce partida IOR Bucureşti - Dinamo Bucureşti se juca pe 22 decembrie. Joi seară, în Grupa D a Ligii Campionilor: Asystel Novara - CSU Metal Galaţi 3-0 (25-18, 25-18, 28-26).

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 10 8 2 25: 8 18

2. CSV 2004 TOMIS 9 8 1 26: 6 17

3. Dinamo Bucureşti 9 8 1 24: 7 17

4. Penicilina Iaşi 10 7 3 22:14 17

5. Ştiinţa Bacău 8 6 2 20: 9 14

6. CSU Tg. Mureş 9 4 5 14:17 13

7. SCM U. Craiova 8 3 5 15:15 11

8. CSM Sibiu 9 2 7 7:23 11

9. Unic Piatra Neamţ 7 3 4 11:12 10

10. U. Jolidon Cluj 8 2 6 8:18 10

11. IOR Bucureşti 8 1 7 5:22 9

12. CSM Focşani 9 0 9 1:27 9