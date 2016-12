Meci fără miză pentru CSU Neptun

13:58:16 / 21 Aprilie 2015

Clasament play-out

Fara meciul Tg.Mures-Deva care se joaca azi in ultima etapa, clasamnetul de la care se incepe in play-out este : Slobozia 18 pct-Rm.Vilcea 17 pct-Deva 17 pct-NEPTUN 16 pct-U Cluj 16 pct-Tg.Mures 0 pct. Daca Deva bate azi, face 20 pct si trece pe locul 1. Dupa ce se vor juca cele 10 meciuri din play-out (tur-retur), primele doua echipe din clasament ramin in Liga Nationala, ultimele doua echipe retrogradeaza direct, iar urmatoarele doua (adica cele din "mijlocul" clasamentului ) vor juca turneu de baraj cu locurile 2 si 3 din cele doua serii ale diviziei secunde (deci inca 5 meciuri de fiecare echipa), primele doua echipe din acest clasament raminind (sau promovind) in Liga Nationala. Sistem romanesc, unele echipe avind toate sansele sa joace pina la vara... :)