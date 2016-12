Meci fără miză pentru Săgeata

După trei runde scurse din actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari nu a reuşit să obţină nici măcar o victorie. Mai mult, echipa pregătită de Constantin Gache a înregistrat sâmbătă primul eşec, la capătul unui meci slab, scor 0-2 în fieful celor de la FC Botoşani. „Marea problemă nu este că am pierdut, ci că nu am jucat nimic. Nu am contat în ofensivă şi nu am avut nicio ocazie până spre finalul partidei. Este adevărat însă că am avut şi ghinion, pentru că gazdele au marcat la primul şut la poartă, cu o realizare de excepţie de la 25 de metri. Suntem încă în căutări, am schimbat sistemul de joc, trecând la o linie de fund cu patru jucători, dar ne lipseşte omul decisiv de la mijlocul terenului. Din păcate, am transferat nume importante, care nu au confirmat. Nu s-a distanţat nicio echipă în fruntea clasamentului, dar trebuie să începem să câştigăm şi să prindem curaj”, a spus Gache. Tehnicianul Săgeţii şi-a propus să profite de meciul cu CF Brăila, din faza a 5-a a Cupei României, programat astăzi, de la ora 16.30, în deplasare, şi să facă o repetiţie pentru derby-ul de sâmbătă, cu Victoria Brăneşti. „Nu avem niciun obiectiv în Cupa României, dar vrem să ne facem un antrenament oficial. Voi face mai multe schimbări în echipă, iar dacă vom câştiga, cu atât mai bine”, a adăugat Gache. Echipa probabilă a Săgeţii: Gordin - Costachi, Gheară, Fl. Popa, I. Constantin - M. Gheorghe, A. Vaştag, V. Apostol, Şicu - Jianu, S. Chiţu.