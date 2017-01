Meci greu pentru elevii lui Gică Hagi

Grație unei campanii de achiziții spectaculoase, jocul prestat de FC Viitorul în primele trei etape din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal a fost unul spectaculos, cu multe goluri marcate, însă formația pregătită de Gică Hagi nu a cunoscut gustul victoriei. Constănțenii au înregistrat trei rezultate de egalitate, dar speră să dea lovitura și să bifeze primul succes duminică, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus) în fieful celor de la Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 4-a. Misiunea grupării de pe litoral se anunță dificilă, ținând cont că întâlnește una dintre reprezentantele României în UEFA Europa League, care a remizat, joi seară, în Anglia, 2-2 cu West Ham United, dar și din cauza problemelor cu care antrenorul Gică Hagi se confruntă în defensivă. După ce Bogdan Țîru s-a accidentat înaintea debutului campionatului, un alt fundaș central, Robert Hodorogea, se confruntă cu probleme medicale și are șanse mici să evolueze în duelul cu Astra. Chiar și așa, constănțenii sunt optimiști și speră să profite de oboseala acumulată de giurgiuveni în deplasarea de la Londra. „Am fi fost mulțumiți dacă aveam și o victorie în primele trei etape, dar este bine și așa, ținând cont de adversare. Mergem la Giurgiu să câștigăm”, a spus atacantul Cristian Gavra. „Eu știu foarte bine Astra, pentru că am jucat acolo. Este o echipă foarte puternică și cred că se va lupta la titlu. Atuul nostru poate fi dorința mare de victorie, după trei egaluri, și sper să profităm de oboseala acumulată de ei după meciul din cupele europene”, a adăugat mijlocașul Aurelian Chițu. „Avem încredere în forțele noastre, vom încerca să ne facem jocul și să câștigăm. Nu cred că vom avea posesia din jocul cu Dinamo”, a completat mijlocașul Romario Benzar.

Mulțumit de jocul echipei sale în acest debut de campionatul, Gică Hagi a promis că elevii săi vor continua să evolueze la fel de ofensiv. „Este o deplasare foarte grea, împotriva unei echipe care joacă în cupele europene. Ne respectăm adversarul, dar vrem să facem un joc bun și să obținem un rezultat pe măsură. Ca să ai o șansă cu Astra trebuie să marchezi, așa că nu mergem la Giurgiu doar cu gândul de a nu lua gol”, a explicat tehnicianul constănțean.

Formația probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Ciupe, I. Filip, Mitrea, Cr. Ganea - Benzar, R. Marin, Aganovic - I. Hagi, Fl. Cernat, Fl. Tănase.

Programul meciurilor din etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - CSMS Iași (ora 18.30), FC Botoșani - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: Astra Giurgiu - FC Viitorul (ora 18.30), ASA Tg. Mureș - CS U. Craiova (ora 21.00); luni: Dinamo București - ACS Poli Timișoara (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Botoșani - FC Steaua București, și de Antena 1. Vineri seară s-au disputat partidele CFR Cluj - FC Voluntari 2-0 (Petrucci 41, Al. Păun 56-pen.) și Concordia Chiajna - Petrolul Ploiești 2-2 (Benga 45-autogol, Serediuc 47 / Moussa 36, L. Marinescu 77).

Clasament: 1. ASA 7p (golaveraj: 6-1), 2. CSMS Iași 7p (3-1), 3. FC Steaua 5p (4-1), 4. Dinamo 5p (2-1), 5. Pandurii 4p (1-3), 6. Astra 4p (5-8), 7. FC VIITORUL 3p (5-5), 8. ACS Poli 3p (1-2), 9. FC Voluntari 3p (2-4), 10. CFR* 2p (6-3), 11. FC Botoșani 2p (2-3), 12. Concordia 2p (4-6), 13. CS U. Craiova 1p (1-3), 14. Petrolul* -3p (3-4). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.