Meci important pentru Săgeata

După două înfrângeri consecutive, Săgeata Năvodari speră să iasă din pasa neagră şi să obţină cele trei puncte în meciul din deplasare împotriva Concordiei Chiajna, programat mâine, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1), în etapa a 15-a a Ligii 1.

„Este cel mai important meci din acest final de sezon pentru noi. Dacă vom reuşi să luăm cele trei puncte, am ajunge la cota 18 şi cred că anul acesta am reuşi să facem punctajul care ne ţine în afara zonei periculoase a clasamentului. Am fi în grafic şi am putea să muncim liniştiţi în pauza din iarnă. Acest lucru nu înseamnă că jocurile oficiale pe care le mai avem de susţinut în acest an nu sunt importante”, a spus antrenorul Tibor Selymes. Tehnicianul grupării de pe litoral speră ca pauza de două săptămâni să aducă noroc echipei sale. „De obicei, după pauză, am reuşit să strângem puncte, astfel că sper ca în următoarele trei etape să adunăm cel puţin patru. Avem ceva probleme de efectiv, pentru că N’Doye şi Florin Popa sunt suspendaţi, şi trebuie să avem grijă cu refacerea celor doi jucători care au evoluat la naţionala de tineret, M. Roman şi Peteleu”, a adăugat Selymes.

RESTANŢE FINANCIARE. Gruparea de pe litoral se confruntă cu probleme financiare, existând restanţe către jucători. În plus, lucrările de modernizare a stadionului din Năvodari nu au început, deşi conducerea clubului anunţase că vor demara a doua zi după obţinerea promovării în prima ligă. „Sunt convins că, ţinând cont de condiţiile pe care le avem, faptul că am adunat 15 puncte înseamnă că stăm extraordinar de bine. Nu avem unde să ne antrenăm, nu avem sală de forţă, nu avem condiţii pentru refacere, nu am primit salariile de aproape două luni, iar prime, nici nu mai ştim de când. Ca să facem forţă, trebuie să mergem până la Constanţa, apoi să ne întoarcem la Năvodari să continuăm pregătirea. De aceea, încă trei puncte obţinute la Chiajna ar fi ceva extraordinar. Sunt convins că toate aceste probleme nu vor afecta jocul echipei, pentru că băieţii sunt profesionişti şi vor da două sute la sută pe teren”, a acuzat Selymes.

„Suntem motivaţi şi proaspeţi din punct de vedere fizic, iar faptul că am reuşit să fim mai buni mereu în a doua repriză, demonstrează acest lucru. Indiferent de problemele financiare, vom juca la victorie”, a spus atacantul Viorel Dinu. „Chiajna are o bază sportivă extraordinară şi a avut un grup de jucători importanţi încă din startul pregătirilor. Apoi a mai făcut câteva transferuri. În schimb, noi am beneficiat de doar două săptămâni de antrenamente cu actualul lot. De altfel, la începutul campionatului, mi-a spus cineva că, dacă facem trei puncte în tur, suntem buni. Avem o echipă bună, cu mulţi jucători tineri şi talentaţi, dar care au evoluat doar la nivelul ligii secunde, la care se adaugă câţiva fotbalişti cu experienţă”, a completat Selymes.