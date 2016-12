Meci important pentru Săgeata

După trei meciuri fără victorie, Săgeata Năvodari a ajuns pe locul 12 în clasamentul Ligii 1, la o distanţă de cinci puncte faţă de primul loc retrogradabil, ocupat de FC Viitorul, care are însă un meci mai puţin disputat. Echipa pregătită de Tibor Selymes are însă ocazia de a reveni la mijlocul ierarhiei, dacă va reuşi să o învingă pe Oţelul Galaţi în partida programată luni seară, de la ora 20.30, pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 12-a. Năvodărenii, care au înregistrat trei succese, un egal şi o singură înfrângere în partidele disputate pe teren propriu în acest sezon, speră să profite de forma slabă a adversarilor, care vin după o serie de şase jocuri fără victorie. În plus, antrenorul moldovenilor, Ionuţ Badea, a fost anunţat de conducerea clubului că va fi demis dacă nu va câştiga la Constanţa. Nici Selymes nu se află într-o poziţie confortabilă pe banca tehnică a grupării de pe litoral, dar antrenorul năvodărenilor consideră că echipa sa se află în grafic pentru îndeplinirea obiectivului fixat de conducerea clubului, menţinerea în prima ligă, dar şi în privinţa celui stabilit personal, clasarea în prima jumătate a clasamentului.

„Am adunat 12 puncte până în acest moment şi suntem la cinci puncte de obiectivul nostru. Avem nevoie de experienţă atât în apărare, cât şi în atac, pentru că greşim în momente foarte importante”, a spus Selymes. Tehnicianul celor de la Săgeata se va putea baza pentru meciul cu Oţelul pe doi jucători importanţi, fundaşul Ioan Mera şi mijlocaşul Ovidiu Vezan, reveniţi după ce şi-au ispăşit etapele de suspendare.