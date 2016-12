Meci întrerupt la Mereni

Rezultatele înregistrate duminică, în partidele etapei a 9-a din Campionatul Judeţean de fotbal: SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Litoral Corbu 2-1 (A. Platon 17, 28 - N. Şerban 92); Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman 5-1 (I. Bulgaru 20, R. Acreală 35, 49, 68, D. Culea 51 - A. Niţu 67); Viitorul Tîrguşor - Ulmetum Pantelimon 0-1 (C. Micu 36); Viitorul Fîntînele - Steaua Speranţei II Siliştea 2-0 (V. Ioniţă 18, V. Tudose 76). Pescăruşul Gîrliciu, Dunaris Topalu şi Voinţa Săcele au stat. Clasament: 1. Săcele 18p/7j; 2. Ghindăreşti 18p/7j; 3. Gîrliciu 13p/6j.

SERIA SUD: AS Ciocîrlia - AS Valea Dacilor 0-3 (M. Langu 38, M. Cartoafă 48, G. Mitu 50); Marmura Deleni - Gloria Seimeni 2-3 (C. Dobre 35, I. Dobre 83 - B. Titulescu 27, V. Ilie 65, 70); Trophaeum Adamclisi - Voinţa Cochirleni 7-0 (B. Firică 30, 45, 52, Al. Dumitru 34, Cr. Ciolan 64, 78, M. Duşe 88); Inter Ion Corvin - Dacia Mircea Vodă 5-1 (I. Canea 24, Cr. Ceti 45, 71, 80, 90 - Gh. Covaciu 28-autogol); Sacidava Aliman - Dunărea Ostrov 2-13 (M. Rizea 20, 62 - Şt. Filip 6, 13, 33, Cl. Bărăitaru 21, 42, 48, 59, 80, 84, M. Tîlvan 42, M. Constantin 64, I. Monea 72, 77); Sport Prim Oltina - CS Peştera 0-2 (D. Anuţă 40, Ad. Moga 92); Voinţa Siminoc - Speranţa Nisipari 3-2 (G. Neagoe 31, D. Lungu 76, D. Siminiceanu 85 - Al. Banciu 29, Şt. Evu 82). Clasament: 1. Peştera 24p/8j; 2. Ostrov 21p/8j; 3. Valea Dacilor 19p/8j (golaveraj 46-10); 4. Seimeni 19p (43-18); 5. Oltina 19p (32-14).

SERIA EST: AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea 1-3 (V. Moloman 7 - Fl. Tănase 14, Cr. Curelaru 42, D. Cristea 65); Unirea Topraisar - Fulgerul Chirnogeni 1-4 (M. Ianoş 53 - A. Bereanu 26, I. Stîngă 60, 87, 90); Recolta Negru Vodă - Atletic 2 Mai 1-0 (A. Ciortan 45); Farul Tuzla - Viitorul Cobadin 4-3 (D. Iosif 25, L. Caragicu 65, V. Aldea 69, Cr. Costea 89 - M. Gîscă 4, A. Păcuraru 42, I. Lazăr 60); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul II Pecineaga 5-1 (I. Astanei 7, V. Pîrvan 20, Ov. Ionescu 74, 77, 82 - D. Jitaru 71); Gloria Albeşti - CS II Agigea 0-2 (A. Todean 16-autogol, D. Baraghin 85). Meciul Viitorul Mereni - Avîntul Comana s-a întrerupt în min. 85, la scorul de 3-1 (R. Avram 7, I. Ilias 39, C. Spătaru 61 - D. Sali 56). Clasament: 1. Comana 21p/8j; 2. Topraisar 19p; 3. Agigea II 18p.

Jocul de la Mereni s-a întrerupt în min. 85, la scorul de 3-1. „Câţiva jucători şi suporteri ai echipei oaspete s-au năpustit asupra arbitrului asistent Bădiceanu Gabriel. Acesta s-a speriat foarte tare, a început să plângă şi timp de circa 10 minute s-a aflat în stare de şoc. El nu a mai putut continua jocul şi atunci am fluierat finalul. Au urmat împingeri între suporterii celor două echipe, toţi fiind pe terenul de joc. Menţionez că jucătorii echipei oaspete au înjurat brigada de arbitri pe tot parcursul jocului. Tot pentru injurii, în min. 80 l-am trimis în tribună pe antrenorul oaspeţilor, Drăgan Marian. La finalul jocului, un suporter al echipei oaspete mi-a băgat mâna în gât. Îl cheamă Sorin, iar la unele meciuri ale echipei din Comana este trecut pe foaie ca delegat al acestei echipe. La Mereni nu a fost trecuit pe foaie”, a notat arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă în raportul de joc.

Clasamentele seriilor Campionatului Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.