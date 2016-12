Meci istoric pentru CVM Tomis

În această seară, cu începere de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), Sala Sporturilor din Constanța va găzdui un meci istoric pentru campioana României la volei masculin. Aflată la a treia participare consecutivă în Liga Campionilor, CVM Tomis Constanța a reușit să câștige grupa din care a făcut parte și a ajuns în premieră în faza eliminatorie a competiției! În primul tur, denumit play-off 12, campioana României va avea ca adversară o fostă campioană a Europei, Lokomotiv Novosibirsk, formația care a cucerit trofeul în 2013. Dacă va trece de Lokomotiv, CVM Tomis va întâlni în play-off 6 învingătoarea disputei VfB Friedrichshafen (Germania) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia). Câștigătoarele celor trei dueluri din play-off 6 se vor alătura echipei Berlin Recycling Volleys, organizatoarea turneului final din 28 și 29 martie, care a fost exceptată de la play-off-uri. Formația calificată în urma partidelor tur-retur din Cupele Europene la volei este cea care acumulează mai multe puncte pe ansamblul celor două manşe. Se acordă 3 puncte pentru victorie cu 3:0 sau 3:1, 2 puncte pentru victorie cu 3:2, 1 punct pentru înfrângere cu 2:3, 0 puncte pentru înfrângere cu 0:3 sau 1:3. Dacă punctajul general este 3-3 după cele două manşe, se joacă set de aur pentru stabilirea echipei calificate mai departe, indiferent de setaveraj.

LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK, PRIMA FOSTĂ CÂȘTIGĂTOARE A LIGII CAMPIONILOR CARE JOACĂ UN MECI OFICIAL LA CONSTANȚA

Actuala vicecampioană a Rusiei este cel mai titrat club care a venit la Constanța, ca adversar al Tomisului într-o competiție oficială. Indiscutabil, Lokomotiv este favorită la calificare, dat fiind nivelul superior al campionatului din Rusia și al voleiului rusesc în general. Însă, în acest sezon, Tomis a demonstrat că se poate bate de la egal la egal cu marile echipe din voleiul european, mărturie stând victoria obținută pe terenul italienilor de la Copra Piacenza și cele două succese din fața belgienilor de la Knack Roeselare, club cu experiență superioară în Liga Campionilor. De aceea, în tabăra constănțeană domnește un optimism moderat și toți jucătorii sunt gata să facă meciul vieții pentru a obține victoria la Constanța. Practic, dacă Tomis elimină pe Lokomotiv, are șanse mari să ajungă în Final Four, pentru că Friedrichshafen și Resovia nu sunt de nivelul rușilor!

„Cu siguranță va fi cel mai tare meci pe care îl jucăm în acest sezon. Este o echipă de top, care ocupă locul 4 în campionatul Rusiei, cel mai tare din lume. Suntem încrezători că putem face o partidă bună, vom încerca să și câștigăm, dar ei pornesc cu prima șansă pentru că sunt o echipă de mare valoare, care a câștigat Liga Campionilor acum două sezoane. Îi respectăm foarte mult, dar nu ne temem de ei”, a afirmat centrul Andrei Spînu. „Lokomotiv Novosibirsk este un adversar pe care îl respectăm, dar cu care ne vom lupta pe teren pentru victorie așa cum am făcut-o și în celelalte partide din Liga Campionilor. Avem șansa noastră contra lor și ne-o vom juca pe teren. Este o echipă rusă, toată lumea știe ce valoare are voleiul rus, dar și noi avem mulți jucători cu experiență. Unii dintre ei au jucat de mai multe ori contra echipelor din Rusia și chiar le-au învins. Totuși, în Rusia sunt salarii foarte mari, echipele au și rezerve de mare valoare. Trebuie să fim realiști: ei pornesc cu prima șansă, dar noi trebuie să ne luptăm cu ei, pentru că avem șansa noastră, mai ales în meciul de la Constanța”, a adăugat liberoul Nikola Rosic. „Partida este dificilă, fără discuție. Novosibirsk este o echipă foarte puternică, are un stil sută la sută rusesc, cu serviciu puternic și blocaj foarte bun. Noi vom încerca să-i scoatem din jocul lor normal și să le punem cât mai multe probleme. Tomis este o echipă total diferită, cu jucători care stau mai bine la capitolul tehnică decât la cel fizic, și vom vedea ce va ieși. Vom încerca să obținem trei puncte la Constanța, caz în care returul este deschis oricărui rezultat. Dacă ei vor fi mai buni la noi acasă, cred că ne va fi aproape imposibil să ne calificăm”, a declarat antrenorul principal Martin Stoev.

PENTRU CVM TOMIS VA FI AL TREILEA DUEL CONTRA UNEI FORMAȚII DIN RUSIA

Lokomotiv Novosibirsk nu este prima echipă din Rusia pe care o întâlnesc constănțenii într-o partidă oficială. În ediția 2010-2011 din cadrul Cupei Challenge, Tomis era eliminată de Gazprom-Ugra Surgut, în faza optimilor de finală, după două înfrângeri cu 0:3. Dintre jucătorii de atunci a mai rămas la echipă doar centrul Andrei Spînu, în timp ce un alt centru, Radu Began, a devenit antrenor secund. „Erau alte timpuri atunci, în acea perioadă Tomis era în reconstrucție, încerca să găsească formula perfectă, se schimbau mulți jucători și nu eram deloc omogeni. Acum însă este o altă situație, clubul știe cum să abordeze meciuri de acest gen, este cu totul altceva față de acum patru ani, când am jucat cu Surgut. Sigur, valoarea adversarului nu este comparabilă, pentru că Lokomotiv a câștigat Liga Campionilor acum două sezoane și nu a schimbat prea mult din acea echipă. În orice caz, eu cred că nu vor fi aceleași rezultate ca atunci, când am pierdut de două ori cu 3:0. De data aceasta vom fi mult mai curajoși, iar adversarii vor avea două partide grele”, a declarat Spînu. Nici la prima participare în Liga Campionilor Tomis nu a reușit să câștige vreun set contra adversarului din Rusia pe care l-a avut în grupă. Dinamo Moscova obținea două succese cu 3:0, iar formația constănțeană ocupa locul 3 în grupă, fiind eliminată din competiție. Spînu, Stancu, Laza și Tănăsescu jucau și atunci la Tomis, în timp ce Aciobăniței era inclus în lotul lărgit.

FANII VOLEIULUI VOR AVEA CE SĂ VADĂ ÎN ACEASTĂ SEARĂ

Antrenorii și jucătorii de la CVM Tomis speră ca și în această seară la Sala Sporturilor să vină cât mai mulți spectatori, mai ales că intrarea este gratuită, care să îi susțină în tentativa lor de a face un prim pas spre faza play-off 6 a Ligii Campionilor. „Aș vrea să se umple Sala Sporturilor, dar noi sperăm să vină cât mai mulți oameni la sală, cu siguranță vor avea ce vedea. Îi invit pe toți cei care vor să vadă un meci frumos, între două echipe mari, să vină miercuri la sală să ne vadă”, a spus Spînu. „Invit publicul constănțean la sală, pentru că are ocazia să vadă una dintre cele mai valoroase echipe de volei din Europa, fostă câștigătoare a Ligii Campionilor, și cu siguranță va fi un volei de mare clasă. Spectatorii sunt foarte importanți pentru noi, pentru că știu să ne susțină, și aș vrea să văd o sală plină miercuri, care să ne ajute în acest meci foarte important să obținem un rezultat cât mai bun și, de ce nu, să producem o mare surpriză”, a afirmat Rosic. „Cred că publicul constănțean nu are prea des ocazia să vadă un meci din play-off-ul Ligii Campionilor. Cu siguranță, va fi un spectacol voleibalistic deosebit”, a precizat Stoev.