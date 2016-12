Meci la discreţia gazdelor

Sâmbătă, la Năvodari, Săgeata a învins, cu 1-0, pe Gloria Buzău, în etapa a 19-a din Liga a II-a la fotbal. După joc, la conferinţa de presă, ambii antrenori principali au admis că victoria gazdelor este meritată, în condiţiile în care jucătorii din Năvodari au dominat autoritar. „Cred că meritam să câştigăm la o diferenţă mai mare de scor, mai ales pentru că în prima repriză am avut şase-şapte ocazii clare de a înscrie. E bine însă că totul s-a terminat cu bine. Meciul a fost influenţat şi de terenul tare, şi de vânt, dar echipa mea a jucat bine şi merită felicitată pentru aceste trei puncte. Echipa adversă nu a avut nicio ocazie mai acătării de a înscrie. S-au apărat supranumeric şi destul de organizat, dar totuşi am reuşit să găsim breşe. Dacă eram puţin mai inspiraţi... Budur a prins şi el o zi bună şi a respins câteva mingi grele”, a declarat Aurel Şunda, antrenorul principal al gazdelor. „Săgeata a presat în permanenţă, iar noi am comis o greşeală pe zonă centrală şi am primit gol. Jocul ambelor echipe a fost influenţat de vântul care a bătut din toate direcţiile, mai cu seamă pe cei din Năvodari, care au încercat să construiască mai mult”, a recunoscut Mihai Ciobanu, antrenorul principal al buzoienilor.

Nerefăcuţi după accidentări mai vechi, Jianu şi M. Gheorghe au fost rezerve sâmbătă, cu Buzăul, şi doar primul a fost trimis pe teren, la pauză. În schimb, Dîlbea a vizionat meciul din tribunele stadionului Flacăra. „Sper ca ei să fie apţi de joc în etapa viitoare, pentru că de toată lumea este nevoie. Nu consider că meciul cu Chiajna este decisiv, pentru că mai sunt multe etape de jucat. Însă orice meci este foarte important, pentru că sunt trei puncte puse în joc”, a declarat Şunda. În etapa viitoare, Săgeata Năvodari va juca, în deplasare, cu Concordia Chiajna.