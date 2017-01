Meci vital pentru “rechini”

Aflată în luptă pentru evitarea retrogradării, formaţia de pe litoral dispută sîmbătă, de la ora 17.00, o partidă vitală pentru viitorul echipei în acest sezon, dînd piept pe teren propriu cu o altă grupare din zona fierbinte a clasamentului, Pandurii Tg. Jiu. Cu -9 în clasamentul adevărului, constănţenii nu mai au voie să facă paşi greşiţi, antrenorul Ion Marin avertizînd că elevii săi trebuie să cîştige cele trei puncte, în ciuda numeroaselor absenţe cauzate de accidentări. “Am ajuns în această situaţie din cauza numărului mare de accidentări, care ne-a împiedicat să aliniem cea mai bună formulă de echipă meci de meci. În plus, nici şansa nu ne-a surîs, pentru că au fost multe partide pe care le-am avut în mînă, ne-am creat numeroase ocazii, dar am pierdut. Mai sînt trei etape din tur şi trebuie să luăm măcar punctele din meciurile de pe teren propriu, iar, în aceste condiţii, întîlnirea cu Pandurii este vitală. Ne avantajează şi faptul că adversarii au jucat miercuri în Cupa României şi s-ar putea să resimtă oboseala”, a declarat “Săpăligă”. Tehnicianul constănţean a făcut un apel către public, cerîndu-le suporterilor să vină în număr cît mai mare la stadion şi să-şi susţină favoriţii: “Adevăratul suporter farist este cel care vine şi pe ploaie, şi pe zăpadă, şi pe soare la stadion şi nu trebuie să facă parte neapărat dintr-o galerie. Am prins momente la Constanţa, cînd tot stadionul s-a ridicat în picioare şi a scandat numele echipei. Avem mare nevoie de suporteri şi sper ca cei care vor veni la stadion să-i încurajeze pe jucători”. “Dăm piept cu o echipă care pasează mult, aleargă mult şi care ar putea pune probleme oricărei formaţii din prima ligă. Avem nevoie de victorie şi depinde doar de noi să o obţinem”, a spus căpitanul George Curcă.

De partea cealaltă, gorjenii vin după o calificare triumfală în sferturile Cupei României, în urma unei victorii clare în derby-ul Olteniei, 4-1 cu U. Craiova. Antrenorul Sorin Cîrţu a avertizat însă că Liga I este pe primul plan pentru echipa sa. “Meciul cu Farul este mult mai important decît cel din Cupa României. Vreau să cred că nu este o stare de oboseală la echipă, dar vom vedea la meci cum se vor descurca băieţii. Posibil ca jucătorii să fie puţin obosiţi, pentru că am avut meci la mjilocul săptămînii, în timp ce adversarii noştri au stat. Dar cred că o să ne descurcăm. Mergem la Farul să jucăm. Că o fi egal, asta este. Important e să acumulăm punct sau puncte”, a spus Cîrţu.

Formaţii probabile - Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Farmache, Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Băcilă, M. Nae, Voiculeţ, Mendy - Chico; Pandurii (antrenor Sorin Cîrţu): Stanca - Popete, Ad. Rusu, Chibulcutean, Cardoso - Ghindeanu, Vancea, Fl. Stîngă, D. Orac - Al. Piţurcă, I. Iordache. Arbitri: Sorin Corpodean (Alba Iulia) - Gero Szabo (Cluj) şi Iulian Szekely (Cluj).