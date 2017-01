Meci vital pentru Viitorul

Pentru a rămâne cu şanse mari în lupta pentru promovarea în Liga 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa este obligată să se întoarcă cu toate punctele din meciul de sâmbătă, din deplasare cu CF Brăila, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), din etapa a 25-a a ligii secunde. Viitorul va întâlni cea mai bună echipă de pe teren propriu din Seria 1, însă acest lucru îi motivează şi mai mult.

„Un meci greu, dar nu avem voie să mai facem paşi greşiţi. Întâlnim o echipă puternică, care pierde greu pe teren propriu, dar am mare încredere în jucători că putem depăşi această perioadă. La Brăila vom demonstra pe teren acest lucru. Aceşti jucători au făcut multe lucruri bune în tur, iar de aici şi încrederea mea. Mizez pe dorinţa lor de a reveni pe locul pe care îl merităm. Nu ne putem mulţumi cu un egal. Brăila are un bloc funcţional compact şi în general se retrage în apărare, dar am luat în calcul toate variantele şi sper să o alegem pe cea mai bună“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul conferinţei de presă care a avut loc vineri. Atacantul Vlad Rusu consideră că, deşi s-au marcat puţine goluri în retur, echipa şi-a creat numeroase ocazii de gol: „Din păcate, ne-a lipsit concentrarea şi luciditatea în atac. La Brăila ne aşteaptă un joc greu, cu o echipă dificilă, dar putem câştiga. Sper să fi depăşit perioada mai puţin fastă şi să rămânem pe loc promovabil până la final.Nu este uşor să ai un astfel de obiectiv, mai ales că majoritatea suntem tineri, dar avem puterea de a duce această luptă până la capăt“. Antrenorul Cătălin Anghel ar putea începe în următoarea formulă: Bolboaşă - Bejan, Larie, Turcu - Lazăr, Onicaş, N. Dică, G. Iancu - A. Chiţu, V. Rusu, V. Simion.