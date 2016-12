Meciul 100 în Europa pentru HCM Constanţa

Partida de joi seară, de la Buzău, ora 20.00 (în direct la Digi Sport2), din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, cu Celje Pivovarna Lasko, este una cu adevărat deosebită pentru campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa. Trupa pregătită din acest sezon de macedoneanul Zvonko Sundovski va disputa cu această ocazie meciul cu numărul 100 în competiţiile europene. O cifră pe care handbaliştii constănţeni speră să o serbeze printr-un succes care să le păstreze intacte şansele de calificare în primăvara europeană.

„Parcă nici nu-mi vine să cred că am ajuns la meciul 100 în cupele europene. Din păcate ne prinde într-un moment mai puţin fericit, dar astfel de situaţii se regăsesc în viaţa oricărei echipe. Poate cu acest meci de joi dăm kilometrajul la zero şi începem un nou drum. Cert este că partida va fi foarte dificilă. Un meci hotărâtor. Trebuie să uităm de toate supărările din ultima perioadă şi să ne mobilizăm. Echipa va fi susţinută şi de suporteri şi sper ca împreună să depăşim acest obstacol. Am urmărit ultimul joc al slovenilor cu Savehof şi dacă nu ne vom mobiliza, atunci ne va fi foarte greu. Am însă încredere în băieţi că vor face o partidă foarte bună“, a precizat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali.

HCM a debutat în Europa pe 10 noiembrie 2001, într-un joc disputat în deplasare cu RK Jugovic Kac (deţinătoarea Challenge Cup), pierdut cu 23-31. A urmat un succes răsunător în retur, 27-16, în urma căruia HCM s-a calificat în turul patru al Cupei Challenge. Din echipa de atunci a HCM-ului se mai regăsesc patru jucători: Toma, Buricea, Stănescu şi Stavrositu. Mai făceau parte din lot Ionuţ Puşcaşu (actualul reprezentant pentru Champions League al echipei constănţene), Enis Murtaza (antrenorul grupei de juniori a HCM-ului), Florin Cazan (antrenorul secund al CSU Neptun Constanţa) sau Eden Hairi (fostul antrenor secund al HCM). „Am decis ca înaintea partidei cu Celje să oferim o plachetă omagială celor care s-au aflat pe teren la primul meci în Europa şi se află în continuare în activitate”, a mai precizat oficialul campioanei României.

Pentru acest meci, conducerea campioanei României pune la dispoziţia suporterilor trei autocare. Acestea vor pleca spre Buzău mâine, de la ora 15.00, din faţa Sălii Sporturilor.

Programul celorlalte partide din Grupa B - astăzi, ora 20.00: IK Savehof - BM Atletico Madrid; joi, ora 20.00: MKB Veszprem - THW Kiel. Clasament: 1. THW Kiel 6p (golaveraj: 110-75), 2. Veszprem 6p (96-75), 3. Atletico Madrid 2p (81-81), 4. Celje 2p (75-85), 5. Savehof 2p (94-105), 6. HCM CONSTANŢA 0p (72-107).