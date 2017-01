Meciul Antonescu vs Tăriceanu se joacă pe 21 martie

Liberalii se pregătesc de alegeri. Congresul Extraordinar al PNL va avea loc pe 20-21 martie, bătălia pentru şefia partidului dîndu-se între actualul preşedinte al partidului, Călin Popescu Tăriceanu, şi vicepreşedintele Crin Antonescu. Luăm parte la o adevărată campanie electorală, congresul urmînd să decidă între doi candidaţi cu şanse relativ egale, dacă e să ne luăm după ce spun filialele. Călin Popescu Tăriceanu a cîştigat funcţia de preşedinte al PNL în condiţiile retragerii neaşteptate a lui Theodor Stolojan. Tăriceanu însă nu se mai bucură de susţinerea prea multor liberali din cauza acţiunilor sale neinspirate care au scos partidul de la putere. Deşi unii spun că Antonescu are şanse să-l detroneze pe actualul preşedinte al partidului, alţii susţin că nu are forţa necesară de a se impune în faţa liberalilor şi nu va reuşi să impună partidul pe eşichierul politic. A existat la un moment dat în cursă şi Ludovic Orban, însă acesta avea mai puţine calităţi de “prim solist” liberal. În acest sfîrşit de săptămînă, Crin Antonescu a anunţat că programul său de candidatură la şefia patidului, “2009: Relansarea PNL”, beneficiază de sprijinul a 27 de preşedinţi de organizaţii judeţene şi de sector: “În actualul context politic, PNL are o misiune majoră pentru că este singura forţă politică în stare să apere o politică democratică. O majoritate în jurul lui Traian Băsescu, un guvern conjugat cu puterea prezidenţială hipertrofiată reprezintă tot atîtea ameninţări la adresa calităţii sistemului democratic”. Programul lui are cinci obiective majore: remobilizarea electoratului, recîştigarea electoratului urban, impunerea PNL ca alternativă la actuala majoritate, promovarea candidatului propriu la Preşedinţie şi intrarea la guvernare. Liderul a reiterat, la adresa actualei conduceri a liberalilor, susţinînd că în ultimi ani s-a eludat statutul, luîndu-se decizii importante fără consultarea organismelor partidului şi a criticat grupurile de influenţă din jurul preşedintelui PNL. El a subliniat că actuala conducere a luat “decizii importante de la numiri de miniştrii, pînă la opţiuni strategice legate de guvernare, care nu au avut în spatele lor consultarea şi participarea la decizie a organismelor politice prevăzute de statut”. În acest sens, liberalul a exemplificat cu numirea ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu şi cea a ministrului de Externe, Lazăr Comănescu. În replică, actualul preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că Antonescu e susţinut de mai puţin de 27 de filiale şi i-a mai replicat competitorului său că PNL nu e un partid nedemocratic, aşa cum spune. Cît priveşte programul politic al lui Antonescu, fostul premier a susţinut că documentul are o serie de chestiuni de ordin general la care orice membru PNL ar putea să subscrie, inclusiv el, dar a arătat că strategia sa a fost susţinută de toţi membrii Delegaţiei Permanente, la ultima şedinţă. Cît priveşte acuzaţiile lui Antonescu că în PNL s-ar fi luat decizii nestatutare, Tăriceanu a replicat că “la PNL se poate vorbi în mod serios de aşa ceva”. Ieri, o parte din filialele despre care Antonescu spunea că îl susţin au infirmat sprijinul pentru contracandidatul lui Tăriceanu. Liberalii se întrunesc, în această dimineaţă, în şedinţa Delegaţiei Permanente pentru a adopta desfăşurătorul congresului extraordinar şi modificările statutului PNL, aceştia putînd decide înfiinţarea funcţiei de prim-vicepreşedinte, propunere invalidată săptămîna trecută de Biroul Politic Central.