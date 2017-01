Meciul de la Varna, un test util pentru CVM Tomis

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au revenit aseară la antrenamente, în Sala Sporturilor, după ce miercuri au disputat un meci de verificare în Bulgaria, cu Cerno More Varna, şi au cîştigat toate cele patru seturi jucate. „După cum ne aşteptam, Varna nu mai este echipa de anul trecut, a pierdut mai mulţi jucători, dar trebuie să ţinem cont că şi noi am jucat imediat după drumul de la Constanţa, de aceea meciul a fost echilibrat. Per total a ieşit un meci bun, noi ne-am făcut jocul nostru şi am cîştigat fără probleme toate seturile”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene. La rîndul său, antrenorul principal Stelio De Rocco s-a declarat mulţumit de un test util pentru echipa sa. „Am stabilit la acest meci, împreună cu jucătorii, cîteva obiective de îndeplinit, în principal de a remedia ceea ce nu a mers bine în meciurile de campionat. În primul rînd, un serviciu mult mai agresiv, chiar şi la cel planat, apoi colaborarea mai bună între jucătorii de la blocaj. Am cerut coordonatorilor să încerce ca pasele să fie cît mai diverse şi cît mai precise, iar cînd greşeau ceva să repete imediat pentru a-şi redobîndi încrederea în propriile forţe. Fără îndoială, echipa este în progres, mai ales că ne aşteaptă meciuri foarte grele. Este o săptămînă binevenită, fără meci oficial, şi am profitat pentru a mări puţin încărcarea la antrenamente. Cu siguranţă, săptămîna viitoare vom vedea efectele acestor antrenamente fizice”, consideră tehnicianul canadian. „Testul de la Varna a fost bun, chiar dacă echipa bulgară arată cu totul altfel faţă de sezonul trecut. M-am bucurat să-l văd pe Boris Yankov în formaţia adversă, ba chiar el a fost cel mai bun jucător al echipei bulgare”, a concluzionat Stelio De Rocco. Campionii au şi sîmbătă un antrenament în Sala Sporturilor, iar duminică vor fi liberi. De luni, formaţia constănţeană va definitiva pregătirea meciului cu Dinamo, programat miercuri, de la ora 17.00, în Capitală.