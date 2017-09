Meciul Dinamo - Concordia a fost amânat

Din cauza avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, Liga Profesionistă de Fotbal a amânat întâlnirea dintre Dinamo Bucureşti şi Concordia Chiajna, programată miercuri seară, la Bucureşti. Într-un comunicat postat pe site-ul oficial al LPF, este anunţat faptul că partida se va disputa la o dată ulterioară, care va fi stabilită de comun acord cu reprezentanții deținătorilor drepturilor TV. Tot miercuri s-a desfăşurat meciul dintre FC Botoșani - CSM Poli Iași, încheiat la egalitate.

Rezultate - marţi: FC Voluntari - ACS Poli Timișoara 1-0 (Tudorie 90+2), Sepsi Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova 2-3 (Hadnagy 60, Astafei 70 / A. Burlacu 19, Gustavo 68-pen., Bancu 80); miercuri: FC Botoșani - CSM Poli Iași 3-3 (D. Popa 6, M. Roman I 9, L. Buș 57-pen. / Jo 20, Pedro Mendes 28, Andrei Cristea 81-pen).

Programul celorlalte partide din etapa a 11-a a Ligii 1 - joi, 21 septembrie, ora 16.30: FC Viitorul - Juventus București, ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu, ora 21.00: CFR Cluj - FCSB. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2. Craiova 22p (17-9), 3-4. FCSB şi Astra 21p (16-7), 5. Botoșani 20p (19-13), 6. Timișoara 17p (11-11), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. Voluntari 14p (13-14), 9. Iași 14p (11-14), 10. FC VIITORUL 11p (7-10), 11. Sepsi 10p (9-18), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-17).