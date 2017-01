Meciul FC Farul - Dinamo, amînat de LPF

Meciul FC Farul - Dinamo Bucureşti, programat iniţial vineri, în etapa a 5-a a Ligii I, a fost amînat ieri, în urma unei decizii luate de Comitetul de Urgenţă al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Hotărîrea forului prezidat de Dumitru Dragomir a venit în urma cererii formulate de conducătorii grupării din Ştefan cel Mare, din cauza numărului mare de jucători accidentaţi şi al celor şase fotbalişti convocaţi la loturile naţionale, care îi creau grave probleme de efectiv antrenorului Mircea Rednic. În plus, bucureştenii au invocat interesul fotbalului românesc, în perspectiva returului cu Lazio din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, programat pe 28 august. Decizia a fost luată în ciuda răspunsului negativ dat de conducerea Farului, care nu a fost de acord cu această hotărîre. “Am primit înştiinţarea de la LPF prin fax. Partida cu Farul s-a amînat, aşa a hotărît Comitetul de Urgenţă al LPF. Farul a respins cererea nostră şi atunci am fost nevoiţi să apelăm la Ligă. Partida se va disputa la o dată pe care o va stabili LPF, în funcţie de programul Ligii I”, a declarat managerul sportiv al lui Dinamo, Petre Buduru. “Le mulţumesc acţionarilor şi celor de la Ligă pentru că m-au înţeles şi au luat decizia amînării”, a adăugat Rednic.

La aflarea veştii, oficialii constănţeni au reacţionat dur, anunţînd că vor contesta decizia luată de Comitetul de Urgenţă al LPF. „Am făcut o hîrtie oficială către clubul Dinamo şi Ligă, în care am arătat că solicitarea lor a depăşit termenul prevăzut de regulament, de 7 zile pînă la data meciului. Această amînare ne aduce prejudicii financiare, pentru că au fost emise şi configurate toate acţiunile ce duc la buna desfăşurare a meciului: cele ce ţin de jandarmerie, salvare, pompieri, precum şi biletele de meci. Apoi, faptul că au meci în Liga Campionilor nu este o cauză de amînare, cu atît mai mult cu cît întîlnirea este prevăzută pe 28, la 5 zile după meciul cu noi. Cînd s-a programat meciul Farul - Dinamo, s-a ţinut cont de partidele bucureştenilor din competiţiile europene şi de convocarea jucătorilor la amicalul Naţionalei României. În plus, clubul Dinamo are 40 de jucători, la Dinamo I şi Dinamo II, iar cînd noi am avut destui jucători accidentaţi nu am făcut o astfel de solicitare. În concluzie, vrem să arătăm că ar fi în afara literei această amînare”, a acuzat directorul tehnic al constănţenilor, Ion Marin.

Farul nu a fost de acord cu amînarea partidei

Şi antrenorul Constantin Gache s-a declarat nemulţumit de amînarea jocului. “Nu ne pică bine această amînare, pentru că facem o pauză de două săptămîni, jucăm la Iaşi, iar apoi stăm din nou două săptămîni. Aş fi ipocrit să spun că am fi cîştigat cu Dinamo, dar era o conjunctură favorabilă. Bucureştenii aveau mulţi accidentaţi şi erau cu gîndul la meciul cu Lazio, iar noi veneam cu moralul bun după victoria cu Ceahlăul şi cu jocul în creştere evidentă. Se putea întîmpla orice, chiar şi să fim învinşi la scor, dar nu sînt normale aceste amînări. Dacă ne anunţau în timpul regulamentar, era cu totul altceva, pentru că ne făceam şi noi un program de pregătire. Sînt român şi îmi doresc ca orice echipă românească, inclusiv Dinamo să se califice în grupele Ligii Campionilor, însă asta este altă poveste. Îi înţelegeam dacă jucau cu italienii peste 2-3 zile, dar cred că 5 zile sînt destule pentru recuperare”, a declarat antrenorul Farului. Tehnicianul constănţean încearcă să facă un program pentru finalul acestei săptămîni, dar întîmpină numeroase dificultăţi. “Aş vrea să jucăm un amical, dar cu cine? Vineri încep şi ligile inferioare, iar echipele din Liga I au meciuri în campionat”.

În ciuda contestaţiei constănţenilor, şansele ca meciul să se joace sînt aproape nule, urmînd ca acesta să fie reprogramat la o dată ce va fi stabilită ulterior de Liga Profesionistă de Fotbal. Secretarul general al LPF, Valentin Alexandru, a explicat că în cazul acestei amînări nu era necesar acordul clubului din Constanţa. “Totul este legal. Conform ROAF, LPF are dreptul de a aproba, la cerere, amînarea unor jocuri ale echipelor angrenate în cupele europene la alte date, dar nu mai tîrziu de terminarea campionatului. În aceste cazuri nu trebuie acordul celuilalt club. Termenul de şapte zile înaintea disputării meciului, invocat de Farul, este necesar pentru alte motive decît cele pentru reprezentare internaţională”, a spus Alexandru.