Meciul HCDS - Dinamo, întrerupt cu două minute înaintea finalului

00:08:39 / 27 Aprilie 2017

catzei drogatzi

cand vor fi interzise bestiile astea intr-o arena sportiva? de la intrarea in sala doar au injurat, doar au provocat si au aratat scene obscene celor prezenti.animalele astea nu au ce cauta intr-un loc in care mai sunt si femei si copii. ca niste p....z......e au fugit in zona in care se aflau copii si sotiile jucatorilor. drogati, bauti, bestii. DOAR DINAMO BUCURESTI. animale, animale animale. in frunte cu ovidiu semen cal care incita pe oriunde joaca javrele drogate. acum l-a adus cu el si pe stefan. stiam ca ala mananca rahat doar pe la volei. l-a reprofilat la handbal? sunt constantean 100%. daca nu vom castiga noi campionatul , desi bucurestiul spagarilor nu-l suport, sper ca macar csm sa le dea la buze javrelor. mai bine vasiliu decat semen. BRAVO HCD. SEARA MAGICA.!