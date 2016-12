Meciul orgoliilor pentru tricolori

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu întîlneşte sîmbătă, de la ora 21.30, pe Stadionul “Crvena Zvezda” din Belgrad, reprezentativa Serbiei (locul 1, 19 puncte), acesta fiind penultimul meci din preliminariile pentru competiţia din Africa de Sud. Chiar dacă, la prima vedere, meciul nu are miză pentru tricolori, aflaţi pe locul 5, penultimul, cu 9 puncte, România are nevoie de cel puţin un punct pentru a fi sigură de menţinerea în a doua urnă valorică în perspectiva tragerii la sorţi a grupelor preliminare pentru CE din 2012. Partida reprezintă şi un duel al orgoliilor, după eşecul înregistrat în primăvară la Constanţa, dar şi o bornă importantă pentru selecţionerul României, care nu a pierdut nici un joc de la instalarea pe banca tehnică. “Meciul cu Serbia nu mai are miză, dar jucătorii ştiu că este vorba de mîndrie şi orgoliu”, a spus Răzvan Lucescu. “Sigur că ar fi fost frumos să avem şanse de calificare, dar aşa a fost să fie. Nu ne rămîne decît să luptăm pentru România, pentru noi, pentru viitorul nostru la echipa naţională, pentru a nu cădea din urna a doua valorică”, a spus fundaşul Răzvan Raţ.

Formaţiile probabile - Serbia (selecţioner Radomir Antic): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic, Obradovic - Krasic, Stankovic, Milijas - Jovanovic, Pantelic, Zigic; România (selecţioner Răzvan Lucescu): Coman - Maftei, Rădoi, Chivu, Raţ - Varga, Apostol, Ghioane, Adrian Cristea - Marica, Mutu. Arbitri: Costas Kapitanis - Andreas Xanthou şi Michael Sotiriou (toţi din Cipru).

În Grupa a 7-a, sîmbătă vor avea loc şi partidele Austria - Lituania (ora 21.30) şi Franţa - Insulele Feroe (ora 22.00).

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 8 6 1 1 16- 6 19

2. Franţa 8 4 3 1 10- 8 15

3. Austria 8 3 2 3 11-11 11

4. Lituania 8 3 0 5 7- 8 9

5. ROMÂNIA 8 2 3 3 9-12 9

6. I-le Feroe 8 1 1 6 4-12 4